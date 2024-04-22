Ученые обнаружили частицы, которые быстрее света — что это и как возможно

Рождение массивной черной дыры с темной материей. Фото: istockphoto.com

Мы привыкли считать, что во Вселенной нет ничего, что может двигаться быстрее света. Однако, похоже, что современные физики опровергают это утверждение. Ведь новое открытие демонстрирует, что в космосе могут доминировать более быстрые частицы.

Соответствующий научный труд двух американских физиков опубликован в базе данных препринтов arXiv. Пишет LiveScience.

Читайте также:

Так, ученые сделали предположение, что в нашей Вселенной доминируют тахионы — это гипотетический вид частиц, которые всегда двигаются быстрее света.

Этот сценарий является потенциально "жизнеспособной альтернативой" нашей современной космологической модели, даже несмотря на то, что существование тахионов нужно еще доказать и они нарушают все, что мы знаем о причинно-следственном потоке времени из прошлого в будущее.

Физики до сих пор не исключают небольшую вероятность существования тахионов, поскольку наши наиболее распространенные представления, такие как причинность могут быть ошибочными.

Самое интересное в этой научной статье — тахионы могут быть материалом из которого состоит темная материя — таинственная форма материи, составляющая большую часть массы почти каждой отдельной галактики во Вселенной, превосходя обычную материю 5 к 1.

Как подсчитали ученые, наша расширяющаяся Вселенная, наполненная тахионами, может сначала замедлить свое расширение, а затем снова ускорить его.

В настоящее время Вселенная находится в фазе ускорения, управляемого явлением, известным как темная энергия, поэтому эта тахионная космологическая модель потенциально может объяснить и темную энергию, и темную материю одновременно.

Чтобы проверить эту идею, физики применили свою модель к наблюдениям за сверхновыми типа Ia, своего рода звездным взрывом, позволяющим космологам строить связь между расстоянием и быстротой расширения Вселенной.

Следует заметить, что именно благодаря сверхновому типу Ia астрономы в конце 1990-х годов впервые обнаружили, что скорость расширения Вселенной ускоряется.

Физики обнаружили, что тахионная космологическая модель также хорошо объясняет данные сверхновой, как и стандартная космологическая модель, включающая темную материю и темную энергию. Это само по себе неожиданность, учитывая, насколько инновационная и нетрадиционная эта идея.

Слияние двух белых карликов и создание сверхновой типа Ia на видео:

Ранее мы писали, ученые изобрели революционную технологию, способную передавать сообщения с Земли на Марс со скоростью света.

Напомним, мы рассказывали, что на Луне к 2028 году будет построен первый завод, который может изменить историю человечества.

Также мы сообщали, что NASA хочет отправить в космос межзвездный пылесос, чтобы раскрыть некоторые секреты Вселенной и нашей Солнечной системы.