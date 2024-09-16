Функции ИИ на iPhone 16 станут доступны только в середине 2025 года — график

iPhone 16. Фото: 9to5mac.com

Набор инструментов искусственного интеллекта (AI), известный как Apple Intelligence, не будет доступен на момент запуска iPhone 16, его добавят только в середине следующего года через обновление iOS. Это комично, но Apple понадобится несколько месяцев, чтобы обеспечить полный опыт использования своего нового телефона.

Об этом сообщила Phone Arena.

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Когда появятся новые функции

Марк Гурман из Bloomberg предоставил график развертывания некоторых долгожданных функций Apple Intelligence. Первый набор будет доступен в бета-версии следующего месяца.

Ожидается, что декабрьское обновление принесет три функции:

эмодзи, созданные искусственным интеллектом;

Image Playground для создания изображений на основе описаний;

интеграция ChatGPT.

Заявляется, что Apple Intelligence сделает Siri более полезной, но пользователям придется подождать новой версии цифрового помощника до марта 2025 года. Siri на основе искусственного интеллекта сможет лучше обрабатывать запросы и двигаться от одного запроса к другому.

Кнопка управления камерой

Кроме Apple Intelligence, Apple выпустит обновление для расширения функций кнопки управления камерой. Кнопка не только обеспечивает быстрый способ запуска камеры, но и интегрирует такие элементы управления как кадрирование снимка и настройка масштаба.

Во время презентации iPhone 16 было сказано, что Camera Control получит двухступенчатую затворную функцию для фиксации фокуса и экспозиции легким нажатием осенью.

Apple утверждает, что пользователи смогут наводить кнопку управления камерой на разные объекты, чтобы узнать о них больше.

По словам Гурмана, эта функция, известная как Visual Intelligence, будет работать подобно технологии Google для распознавания изображений Lens.

Ранее мы писали, какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода. Также говорили, что Apple будет блокировать iPhone с донорскими деталями.