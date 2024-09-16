Функції ШІ на iPhone 16 стануть доступними лише у середині 2025 року — графік

iPhone 16. Фото: 9to5mac.com

Набір інструментів штучного інтелекту (AI), відомий як Apple Intelligence, не буде доступний на момент запуску iPhone 16, його додадуть лише в середині наступного року через оновлення iOS. Це комічно, але Apple знадобиться кілька місяців, щоб забезпечити повний досвід користування своїм новим телефоном.

Про це повідомила Phone Arena.

Читайте також:

Коли з'являться нові функції

Марк Гурман з Bloomberg надав графік розгортання деяких довгоочікуваних функцій Apple Intelligence. Перший набір буде доступний у бета-версії наступного місяця.

Очікується, що грудневе оновлення принесе три функції:

емодзі, створені штучним інтелектом;

Image Playground для створення зображень на основі описів;

інтеграцію ChatGPT.

Заявляється, що Apple Intelligence зробить Siri кориснішою, але користувачам доведеться почекати на нову версію цифрового помічника до березня 2025 року. Siri на основі штучного інтелекту зможе краще обробляти запити та рухатися від одного запиту до іншого.

Кнопка керування камерою

Окрім Apple Intelligence, Apple випустить оновлення для розширення функцій кнопки керування камерою. Кнопка не тільки забезпечує швидкий спосіб запуску камери, але й інтегрує такі елементи керування, як кадрування знімка та налаштування масштабу.

Під час презентації iPhone 16 було сказано, що Camera Control отримає двоступеневу функцію затвора для фіксації фокуса та експозиції легким натисканням восени.

Apple стверджує, що користувачі зможуть наводити кнопку керування камерою на різні об’єкти, щоб дізнатися про них більше.

За словами Гурмана, ця функція, відома як Visual Intelligence, працюватиме подібно до технології Google для розпізнавання зображень Lens.

Раніше ми писали, якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу. Також розповідали, що Apple блокуватиме iPhone з донорськими деталями.