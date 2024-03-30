Telegram запустил свою криптовалюту Gram — что о ней известно

Люди пользуются Telegram. Иллюстративное фото: Reuters

GRAM — это главная сенсация этого весеннего сезона в экосистеме Telegram. GRAM — это токен на блокчейне TON с мгновенными транзакциями и майнингом на видеокартах, который подскочил в цене невероятных 28 000 раз с момента старта. В ближайшее время в коммюните ждут его листинг на крупных централизованных криптобиржах.

Об этом сообщает сайт Happy Coin News.

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История запуска и успех GRAM

GRAM был запущен 20 января 2024 года группой энтузиастов-разработчиков The Open Network. Один из них, создатель популярных Telegram-ботов Олег Оскольский, рассказал, что GRAM создавался как эксперимент, но за первую неделю привлек несколько тысяч пользователей. По состоянию на 25 марта 2024 года количество холдеров GRAM превысило 30 000. GRAM стал самым быстрым и популярным токеном в экосистеме TON. Цена GRAM подскочила в 28000 раз с момента запуска с $0,00000107 до $0,03 до конца марта.

Сравнение GRAM с BTC

Общество вокруг GRAM называет его аналогом Bitcoin для экосистемы Telegram, а подчас и совсем новым Bitcoin на рынке криптовалют. В двух криптовалютах действительно есть схожие черты: оба токена не имели премайну на старте; Создатели Bitcoin и GRAM не резервировали за собой ни одну монету до начала майнинга; Bitcoin и GRAM не имели частных раундов финансирования, во время которых киты купили большие лоты и могли бы манипулировать ценой монет; Bitcoin и GRAM работают на блокчейне: Bitcoin на своей сети, а GRAM использует блокчейн TON; Bitcoin и GRAM предназначены для быстрых и дешевых денежных переводов — от мелких до крупных транзакций.

Преимущества GRAM перед BTC

Транзакции с GRAM выполняются мгновенно, поскольку монета работает на высокопроизводительном блокчейне TON, пропускная способность которого превысила 100 000 trx в секунду. Для майнинга GRAM достаточно видеокарты и простой настройки ПО с GitHub, тогда как майнинг BTC на GPU требует покупки дорогих вычислительных машин (ASIC). Любой пользователь может разорить GRAM, тогда как майнинг BTC теперь доступен только инвесторам с миллионным начальным капиталом.

Децентрализация и безопасность

Как и BTC, GRAM строится на основе децентрализации. Созданный на блокчейне TON, GRAM не зависит от центральных органов управления, что обеспечивает его пользователям полный контроль над их средствами. Разработчики GRAM не резервировали за собой никаких токенов при его запуске, что делает его распределение справедливым и открытым, подобно распределению BTC через майнинг. Блокчейн TON, на котором работает GRAM, прошел множество тестов безопасности и проверок, подтверждающих его надежность и стойкость к атакам.

Восстановление экосистемы Telegram

Запуск GRAM будет способствовать восстановлению экосистемы Telegram, которая переживала сложный период из-за постоянных блокировок в разных странах. Теперь пользователи могут осуществлять быстрые, анонимные и надежные финансовые переводы через мессенджер, используя GRAM. Это поможет привлечь новых пользователей и стимулировать активность в экосистеме Telegram.

Напомним, что Высший суд Испании ранее вынес решение приостановить работу Telegram в стране из-за жалобы медиакомпаний по поводу нарушения авторских прав. Однако через несколько дней это решение было пересмотрено, поскольку оно было признано чрезмерным и непропорциональным.

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