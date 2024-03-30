Telegram запустив свою криптовалюту Gram — що про неї відомо

Люди користуються Telegram. Ілюстаривне фото: Reuters

GRAM — це головна сенсація цього весняного сезону в екосистемі Telegram. GRAM — це токен на блокчейні TON з миттєвими транзакціями та майнінгом на відеокартах, який підскочив у ціні неймовірних 28 000 разів з моменту старту. Найближчим часом у ком'юніті чекають на його лістинг на великих централізованих криптобіржах.

Про це повідомляє сайт Happy coin news.

Читайте також:

Історія запуску та успіх GRAM

GRAM був запущений 20 січня 2024 року групою ентузіастів-розробників The Open Network. Один з них, творець популярних Telegram-ботів Олег Оськольський, розповів, що GRAM створювався як експеримент, але за перший тиждень залучив кілька тисяч користувачів. Станом на 25 березня 2024 року кількість холдерів GRAM перевищила 30 000. GRAM став найшвидшим і найпопулярнішим токеном в екосистемі TON. Ціна GRAM підскочила у 28000 разів з моменту запуску з $0,00000107 до $0,03 до кінця березня.

Порівняння GRAM з BTC

Громада навколо GRAM називає його аналогом Bitcoin для екосистеми Telegram, а часом і зовсім новим Bitcoin на ринку криптовалют. У двох криптовалютах дійсно є схожі риси: обидва токени не мали премайну на старті; Творці Bitcoin та GRAM не резервували за собою жодної монети до початку майнінгу; Bitcoin та GRAM не мали приватних раундів фінансування, під час яких кити купили б великі лоти і могли б маніпулювати ціною монет; Bitcoin та GRAM працюють на блокчейні: Bitcoin на своїй мережі, а GRAM використовує блокчейн TON; Bitcoin та GRAM створені для швидких та дешевих грошових переказів — від дрібних до великих транзакцій.

Переваги GRAM перед BTC

Транзакції з GRAM виконуються миттєво, оскільки монета працює на високопродуктивному блокчейні TON, пропускна здатність якого вже перевищила 100 000 trx в секунду. Для майнінгу GRAM достатньо відеокарти та простого налаштування ПЗ з GitHub, тоді як майнінг BTC на GPU вимагає покупки дорогих обчислювальних машин (ASIC). Будь-який користувач може майнити GRAM, тоді як майнінг BTC тепер доступний лише інвесторам з мільйонним початковим капіталом.

Децентралізація та безпека

Як і BTC, GRAM будується на засадах децентралізації. Створений на блокчейні TON, GRAM не залежить від центральних органів управління, що забезпечує його користувачам повний контроль над їх коштами. Розробники GRAM не резервували за собою жодних токенів при його запуску, що робить його розподіл справедливим і відкритим, подібно до розподілу BTC через майнінг. Блокчейн TON, на якому працює GRAM, пройшов безліч тестів безпеки та перевірок, що підтверджують його надійність і стійкість до атак.

Відновлення екосистеми Telegram

Запуск GRAM сприятиме відновленню екосистеми Telegram, яка переживала складний період через постійні блокування в різних країнах. Відтепер користувачі мають можливість здійснювати швидкі, анонімні та надійні фінансові перекази через месенджер, використовуючи GRAM. Це допоможе залучити нових користувачів та стимулювати активність в екосистемі Telegram.

Нагадаємо, що Вищий суд Іспанії раніше виніс рішення призупинити роботу Telegram у країні через скарги медіакомпаній щодо порушення авторських прав. Однак через кілька днів це рішення було переглянуто, оскільки воно було визнане надмірним та непропорційним.

Також ми писали про те, що користувачі з України, РФ та Білорусі отримають нову функцію у Telegram.