Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Smart arrow Тесла верил, что получил сообщение от пришельцев — что это был за странный сигнал arrow

Тесла верил, что получил сообщение от пришельцев — что это был за странный сигнал

13 марта 2024 20:54
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Ученые узнали, откуда происходит таинственный сигнал, который Тесла спутал с НЛО
Никола Тесла в лаборатории. Фото: dlsdkcgl/Pixabay
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Инженер-механик и физик Никола Тесла известен во всем мире. Он подарил человечеству многочисленные изобретения в отраслях электричества и электротехники. Среди изобретений физика флуоресцентные лампы, радиоволны, электродвигатель, дистанционное управление, переменный ток. Но даже гении ошибаются. И Тесла не был исключением.

Так, было время, когда Никола Тесла действительно считал, что получил сообщение от пришельцев. Как это было и чем на самом деле оказался сигнал, пойманный ученым, пишет IFLScience.

Читайте также:

В далеком 1899 году изобретатель случайно зафиксировал таинственный сигнал на своем оборудовании. Этот сигнал смутил ученого и изрядно взбудоражил воображение, ведь до этого ничего подобного никому уловить не удавалось.

"Даже сейчас я могу ярко вспомнить этот инцидент и вижу свой аппарат так, будто он был передо мной. Мои первые наблюдения напугали меня, поскольку в них присутствовало что-то таинственное, чтобы не сказать сверхъестественное, и я был один в своей лаборатории ночью", — написал Тесла об этом инциденте.

Если быть точными, Никола Тесла услышал звуковой сигнал, похожий на гудок в телефоне. Он носил периодический и упорядоченный характер.

Именно поэтому исследователю было трудно определить источник. Хотя он и предположил, что это могли быть электрические помехи, вызванные солнцем, но отклонил версию.

А вот другая показалась ему достаточно правдоподобной — ученый полагал, что эти сигналы могли быть результатом интеллектуального управления с другой планеты, и даже попытался послать ответ, играя в космический подсчет.

"Хотя я не мог расшифровать их значение, я не мог думать о них как о полной случайности. У меня постоянно растет ощущение, что я был первым, кто услышал приветствие одной планеты другой", — говорил Тесла.

 

Ученые узнали, откуда происходит таинственный сигнал, который Тесла спутал с НЛО
Никола Тесла. Фото: sciencephoto.com

Но, к сожалению, или, к счастью, сигнал, который уловил знаменитый физик, не был послан умными пришельцами. Одна из команд ученых, мечтавшая разгадать эту тайну, еще в 2003 году воспроизвела устройство Теслы.

Тогда исследователи пришли к выводу, что источник мог быть по крайней мере планетарного происхождения. То есть единственное, в чем Тесла не ошибся, — сигнал действительно отправила планета.

Команда отметила, что вполне разумно идентифицировать сигналы Теслы как обнаружение интенсивных километровых излучений (VLF), происходящих от Юпитера.

"Тесла был в нужном месте, в нужное время, делая правильные вещи, с правильным оборудованием, чтобы обнаружить эти необычные электрические сигналы планетарного происхождения. Это было, научное сообщество оказалось неподготовленным", — подчеркнули ученые, открывшие тайну странных сигналов Теслы.

 

Ранее мы писали, что представители Пентагона раскрыли тайну НЛО, которое наблюдали в небе 70 лет назад.

Также мы сообщали, что Пентагон запустил сайт по исследованию НЛО.

космос
ученые
инопланетяне
сигналы
Никола Тесла

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше