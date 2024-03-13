Вчені дізналися, звідки походить таємничий сигнал, який Тесла сплутав з НЛО

Тесла вірив, що отримав повідомлення від прибульців — що це був за дивний сигнал
Інженер-механік та фізик Нікола Тесла відомий на увесь світ. Саме він подарував людству численні винаходи в галузях електрики та електротехніки. Серед винаходів фізика флуоресцентні лампи, радіохвилі, електродвигун, дистанційне управління, змінний струм. Але навіть генії помиляються. І Тесла не був виключенням.
Так, був час, коли Нікола Тесла дійсно вважав, що отримав повідомлення від прибульців. Як це було та чим насправді виявився сигнал, зловлений вченим, пише IFLScience.
У далекому 1899 році винахідник випадково зафіксував таємничий сигнал на своєму обладнанні. Цей сигнал збентежив науковця та неабияк розбурхав уяву, адже до цього нічого подібного нікому вловити не вдавалося.
"Навіть зараз я можу яскраво згадати цей інцидент і бачу свій апарат так, ніби він був переді мною. Мої перші спостереження налякали мене, оскільки в них було присутнє щось таємниче, щоб не сказати надприродне, і я був один у своїй лабораторії вночі", — написав Тесла про цей інцидент.
Якщо бути точними, то Нікола Тесла почув звуковий сигнал, схожий на гудок в телефоні. Він мав періодичний і впорядкований характер.
Саме тому досліднику було так важко визначити джерело. Хоча він і припустив, що це могли бути електричні перешкоди, викликані Сонцем, але відхилив версію.
А от інша версія показалася йому досить правдоподібною — вчений гадав, що ці сигнали могли бути результатом інтелектуального керування з іншої планети, і навіть спробував надіслати відповідь, граючи в космічний "підрахунок".
"Хоча я не міг розшифрувати їх значення, я не міг думати про них як про цілковиту випадковість. У мене постійно зростає відчуття, що я був першим, хто почув вітання однієї планети іншій", — говорив Тесла.
Але, на жаль чи на щастя, сигнал, що вловив знаменитий фізик, не був надісланий розумними прибульцями. Одна з команд науковців, яка мріяла розгадати цю таємницю, ще 2003 року відтворила пристрій Тесли.
Тоді дослідники дійшли висновку, що джерело могло бути принаймні планетарного походження. Тобто єдине, у чому Тесла не помилився — сигнал дійсно відправила планета.
Команда зазначила, що цілком розумно ідентифікувати сигнали Тесли як виявлення інтенсивних кілометрових випромінювань (VLF), що походять від Юпітера.
"Тесла був у потрібному місці, у потрібний час, роблячи правильні речі, з правильним обладнанням, щоб виявити ці незвичайні електричні сигнали планетарного походження. Це було, наукова спільнота виявилася непідготовленою", — підкреслили вчені, що відкрили таємницю дивних сигналів Тесли.
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