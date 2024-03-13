Вчені дізналися, звідки походить таємничий сигнал, який Тесла сплутав з НЛО

Нікола Тесла у лабораторії. Фото: dlsdkcgl/Pixabay

Інженер-механік та фізик Нікола Тесла відомий на увесь світ. Саме він подарував людству численні винаходи в галузях електрики та електротехніки. Серед винаходів фізика флуоресцентні лампи, радіохвилі, електродвигун, дистанційне управління, змінний струм. Але навіть генії помиляються. І Тесла не був виключенням.

Так, був час, коли Нікола Тесла дійсно вважав, що отримав повідомлення від прибульців. Як це було та чим насправді виявився сигнал, зловлений вченим, пише IFLScience.

Читайте також:

У далекому 1899 році винахідник випадково зафіксував таємничий сигнал на своєму обладнанні. Цей сигнал збентежив науковця та неабияк розбурхав уяву, адже до цього нічого подібного нікому вловити не вдавалося.

"Навіть зараз я можу яскраво згадати цей інцидент і бачу свій апарат так, ніби він був переді мною. Мої перші спостереження налякали мене, оскільки в них було присутнє щось таємниче, щоб не сказати надприродне, і я був один у своїй лабораторії вночі", — написав Тесла про цей інцидент.

Якщо бути точними, то Нікола Тесла почув звуковий сигнал, схожий на гудок в телефоні. Він мав періодичний і впорядкований характер.

Саме тому досліднику було так важко визначити джерело. Хоча він і припустив, що це могли бути електричні перешкоди, викликані Сонцем, але відхилив версію.

А от інша версія показалася йому досить правдоподібною — вчений гадав, що ці сигнали могли бути результатом інтелектуального керування з іншої планети, і навіть спробував надіслати відповідь, граючи в космічний "підрахунок".

"Хоча я не міг розшифрувати їх значення, я не міг думати про них як про цілковиту випадковість. У мене постійно зростає відчуття, що я був першим, хто почув вітання однієї планети іншій", — говорив Тесла.

Нікола Тесла. Фото: sciencephoto.com

Але, на жаль чи на щастя, сигнал, що вловив знаменитий фізик, не був надісланий розумними прибульцями. Одна з команд науковців, яка мріяла розгадати цю таємницю, ще 2003 року відтворила пристрій Тесли.

Тоді дослідники дійшли висновку, що джерело могло бути принаймні планетарного походження. Тобто єдине, у чому Тесла не помилився — сигнал дійсно відправила планета.

Команда зазначила, що цілком розумно ідентифікувати сигнали Тесли як виявлення інтенсивних кілометрових випромінювань (VLF), що походять від Юпітера.

"Тесла був у потрібному місці, у потрібний час, роблячи правильні речі, з правильним обладнанням, щоб виявити ці незвичайні електричні сигнали планетарного походження. Це було, наукова спільнота виявилася непідготовленою", — підкреслили вчені, що відкрили таємницю дивних сигналів Тесли.

Раніше ми писали, що представники Пентагону розкрили таємницю НЛО, яке спостерігали у небі 70 років тому.

Також ми повідомляли, що Пентагон запустив сайт для дослідження НЛО.