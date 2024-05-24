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ТОП-6 лучших смарт-часов в 2024 году

24 мая 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Лучшие смартчасы в 2024 году: ТОП-6
Apple Watch Series 9. Фото: zdnet.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Смарт-часы прочно вошли в моду благодаря начальному толчку от компании Apple. Сегодня на рынке большое разнообразие гаджетов, предлагающих функции от спортивных до бытовых, а некоторые соревнуются в роскоши с лучшими аналоговыми часами.

Рейтинг составили эксперты GameRant.

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Смарт-часы сосредоточены на заботе о здоровье пользователей. Также они предлагают возможность управлять музыкой, получать уведомления, совершать и принимать звонки, общаться с голосовым помощником и оплачивать покупки. В то же время, они выполняют свою главную функцию — показывают время.

Рейтинг смарт-часов в 2024 году

 

ТОП-6 лучших смартчасов в 2024 году - фото 1
Инфографика: gamerant.com

Apple Watch Series 9

  • Лучшие из лучших

Плюсы

  • Удобны вне зависимости от варианта использования.
  • Один из самых ярких дисплеев.
  • Широкий выбор программ и невероятная интеграция.
  • Быстрая и плавная работа.

Минусы

  • Более дорогие по сравнению с конкурентами.
  • Специальные ремешки стоят значительно дороже других аксессуаров для смарт-часов.

Fitbit Charge 6

  • Лучшие бюджетные часы

Плюсы

  • Прекрасный OLED-дисплей.
  • Удивительное время автономной работы до 7 дней.
  • Широкий набор датчиков.
  • Компактная форма.

Минусы

  • Без высотомера.
  • Некоторая аналитика заблокирована по премиум-подписке.

Samsung Galaxy Watch6

  • Лучшие часы на базе Android

Плюсы

  • Большой и яркий 1,47-дюймовый экран.
  • Цифровой безель для быстрой прокрутки.
  • Надежное автоматическое определение тренировок.
  • Хорошая поддержка программ.

Минусы

  • Только один день работы батареи.
  • Некоторая неточность пульса во время тренировки.

Garmin Venu 3

  • Лучшие часы для фитнеса

Плюсы

  • Широкий спектр возможностей отслеживания физической формы.
  • Встроенное хранилище.
  • Исключительное время автономной работы до 14 дней.
  • Большой экран позволяет легко читать во время движения.

Минусы

  • Дорогие.
  • Небольшой выбор приложений.

Withings ScanWatch 2

  • Лучшие гибридные часы

Плюсы

  • Технология смарт-часов с эстетикой классических аналоговых часов.
  • Невероятное время автономной работы до 30 дней.
  • Бесплатное и неограниченное онлайн хранилище данных о здоровье.
  • Комфортные для ношения.

Минусы

  • Ограниченные смарт-функции.
  • Ограниченная экосистема приложений.

OnePlus Watch 2

  • Лучшие часы с длинной батареей

Плюсы

  • Время автономной работы до 100 часов при активном использовании, до 12 дней в режиме энергосбережения.
  • Умная интеграция двух процессоров и двух операционных систем Wear OS и RTOS.
  • Плавная производительность.
  • Настраиваемая кнопка быстрого доступа.

Минусы

  • Переход от RTOS к Wear OS может быть немного медленным.

Ранее Honor выпустил дешевые смарт-часы Watch GS 4 с зарядом на две недели. А компания Xiaomi представила водонепроницаемый фитнес-браслет Smart Band 8 Pro всего за 70 евро.

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