Лучшие смартчасы в 2024 году: ТОП-6

Apple Watch Series 9. Фото: zdnet.com

Смарт-часы прочно вошли в моду благодаря начальному толчку от компании Apple. Сегодня на рынке большое разнообразие гаджетов, предлагающих функции от спортивных до бытовых, а некоторые соревнуются в роскоши с лучшими аналоговыми часами.

Рейтинг составили эксперты GameRant.

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Смарт-часы сосредоточены на заботе о здоровье пользователей. Также они предлагают возможность управлять музыкой, получать уведомления, совершать и принимать звонки, общаться с голосовым помощником и оплачивать покупки. В то же время, они выполняют свою главную функцию — показывают время.

Рейтинг смарт-часов в 2024 году

Инфографика: gamerant.com

Apple Watch Series 9

Лучшие из лучших

Плюсы

Удобны вне зависимости от варианта использования.

Один из самых ярких дисплеев.

Широкий выбор программ и невероятная интеграция.

Быстрая и плавная работа.

Минусы

Более дорогие по сравнению с конкурентами.

Специальные ремешки стоят значительно дороже других аксессуаров для смарт-часов.

Fitbit Charge 6

Лучшие бюджетные часы

Плюсы

Прекрасный OLED-дисплей.

Удивительное время автономной работы до 7 дней.

Широкий набор датчиков.

Компактная форма.

Минусы

Без высотомера.

Некоторая аналитика заблокирована по премиум-подписке.

Samsung Galaxy Watch6

Лучшие часы на базе Android

Плюсы

Большой и яркий 1,47-дюймовый экран.

Цифровой безель для быстрой прокрутки.

Надежное автоматическое определение тренировок.

Хорошая поддержка программ.

Минусы

Только один день работы батареи.

Некоторая неточность пульса во время тренировки.

Garmin Venu 3

Лучшие часы для фитнеса

Плюсы

Широкий спектр возможностей отслеживания физической формы.

Встроенное хранилище.

Исключительное время автономной работы до 14 дней.

Большой экран позволяет легко читать во время движения.

Минусы

Дорогие.

Небольшой выбор приложений.

Withings ScanWatch 2

Лучшие гибридные часы

Плюсы

Технология смарт-часов с эстетикой классических аналоговых часов.

Невероятное время автономной работы до 30 дней.

Бесплатное и неограниченное онлайн хранилище данных о здоровье.

Комфортные для ношения.

Минусы

Ограниченные смарт-функции.

Ограниченная экосистема приложений.

OnePlus Watch 2

Лучшие часы с длинной батареей

Плюсы

Время автономной работы до 100 часов при активном использовании, до 12 дней в режиме энергосбережения.

Умная интеграция двух процессоров и двух операционных систем Wear OS и RTOS.

Плавная производительность.

Настраиваемая кнопка быстрого доступа.

Минусы

Переход от RTOS к Wear OS может быть немного медленным.

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