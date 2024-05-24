Лучшие смартчасы в 2024 году: ТОП-6

ТОП-6 лучших смарт-часов в 2024 году
Смарт-часы прочно вошли в моду благодаря начальному толчку от компании Apple. Сегодня на рынке большое разнообразие гаджетов, предлагающих функции от спортивных до бытовых, а некоторые соревнуются в роскоши с лучшими аналоговыми часами.
Рейтинг составили эксперты GameRant.
Смарт-часы сосредоточены на заботе о здоровье пользователей. Также они предлагают возможность управлять музыкой, получать уведомления, совершать и принимать звонки, общаться с голосовым помощником и оплачивать покупки. В то же время, они выполняют свою главную функцию — показывают время.
Рейтинг смарт-часов в 2024 году
Apple Watch Series 9
- Лучшие из лучших
Плюсы
- Удобны вне зависимости от варианта использования.
- Один из самых ярких дисплеев.
- Широкий выбор программ и невероятная интеграция.
- Быстрая и плавная работа.
Минусы
- Более дорогие по сравнению с конкурентами.
- Специальные ремешки стоят значительно дороже других аксессуаров для смарт-часов.
Fitbit Charge 6
- Лучшие бюджетные часы
Плюсы
- Прекрасный OLED-дисплей.
- Удивительное время автономной работы до 7 дней.
- Широкий набор датчиков.
- Компактная форма.
Минусы
- Без высотомера.
- Некоторая аналитика заблокирована по премиум-подписке.
Samsung Galaxy Watch6
- Лучшие часы на базе Android
Плюсы
- Большой и яркий 1,47-дюймовый экран.
- Цифровой безель для быстрой прокрутки.
- Надежное автоматическое определение тренировок.
- Хорошая поддержка программ.
Минусы
- Только один день работы батареи.
- Некоторая неточность пульса во время тренировки.
Garmin Venu 3
- Лучшие часы для фитнеса
Плюсы
- Широкий спектр возможностей отслеживания физической формы.
- Встроенное хранилище.
- Исключительное время автономной работы до 14 дней.
- Большой экран позволяет легко читать во время движения.
Минусы
- Дорогие.
- Небольшой выбор приложений.
Withings ScanWatch 2
- Лучшие гибридные часы
Плюсы
- Технология смарт-часов с эстетикой классических аналоговых часов.
- Невероятное время автономной работы до 30 дней.
- Бесплатное и неограниченное онлайн хранилище данных о здоровье.
- Комфортные для ношения.
Минусы
- Ограниченные смарт-функции.
- Ограниченная экосистема приложений.
OnePlus Watch 2
- Лучшие часы с длинной батареей
Плюсы
- Время автономной работы до 100 часов при активном использовании, до 12 дней в режиме энергосбережения.
- Умная интеграция двух процессоров и двух операционных систем Wear OS и RTOS.
- Плавная производительность.
- Настраиваемая кнопка быстрого доступа.
Минусы
- Переход от RTOS к Wear OS может быть немного медленным.
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