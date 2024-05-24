Найкращі смартгодинники у 2024 році: ТОП-6

Apple Watch Series 9. Фото: zdnet.com

Смартгодинники міцно увійшли у моду, завдяки початковому поштовху від компанії Apple. Сьогодні на ринку велике розмаїття гаджетів, які пропонують функції від спортивних до побутових, а деякі змагаються у розкоші з кращими аналоговими годинниками.

Рейтинг склали експерти GameRant.

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Смартгодинники зосереджені на турботі про здоров’я користувачів. Також вони пропонують можливість керувати музикою, отримувати сповіщення, здійснювати та приймати дзвінки, спілкуватися з голосовим помічником та оплачувати покупки. Водночас вони виконують свою головну функцію — показують час.

Рейтинг смартгодинників у 2024 році

Інфографіка: gamerant.com

Apple Watch Series 9

Найкращий з кращих

Плюси

Зручний незалежно від варіанту використання.

Один із найяскравіших дисплеїв.

Широкий вибір програм і неймовірна інтеграція.

Швидка та плавна робота.

Мінуси

Дорожчий порівняно з конкурентами.

Спеціальні ремінці коштують значно дорожче, ніж інші аксесуари для смартгодинників.

Fitbit Charge 6

Найкращий бюджетний годинник

Плюси

Чудовий OLED-дисплей.

Дивовижний час автономної роботи до 7 днів.

Широкий набір датчиків.

Компактна форма.

Мінуси

Без висотоміра.

Деяка аналітика заблокована за преміумпідпискою.

Samsung Galaxy Watch6

Найкращий годинник на базі Android

Плюси

Великий та яскравий 1,47-дюймовий екран.

Цифровий безель для швидкого прокручування.

Надійне автоматичне визначення тренувань.

Гарна підтримка програм.

Мінуси

Лише один день роботи батареї.

Деяка неточність пульсу під час тренування.

Garmin Venu 3

Найкращий годинник для фітнесу

Плюси

Широкий спектр можливостей відстеження фізичної форми.

Вбудоване сховище.

Винятковий час автономної роботи до 14 днів.

Великий екран дозволяє легко читати під час руху.

Мінуси

Дорогий.

Невеликий вибір додатків.

Withings ScanWatch 2

Найкращий гібридний годинник

Плюси

Технологія смартгодинника з естетикою класичного аналогового годинника.

Неймовірний час автономної роботи до 30 днів.

Безплатне та необмежене онлайн-сховище даних про здоров’я.

Комфортний для носіння.

Мінуси

Обмежені смартфункції.

Обмежена екосистема додатків.

OnePlus Watch 2

Найкращий годинник з довгою батареєю

Плюси

Час автономної роботи до 100 годин при активному використанні, до 12 днів в режимі енергоощадження.

Розумна інтеграція двох процесорів і двох операційних систем Wear OS і RTOS.

Плавна продуктивність.

Настроювана кнопка швидкого доступу.

Мінуси

Перехід від RTOS до Wear OS може бути трохи повільним.

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