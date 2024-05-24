Найкращі смартгодинники у 2024 році: ТОП-6

ТОП-6 найкращих смартгодинників у 2024 році
Смартгодинники міцно увійшли у моду, завдяки початковому поштовху від компанії Apple. Сьогодні на ринку велике розмаїття гаджетів, які пропонують функції від спортивних до побутових, а деякі змагаються у розкоші з кращими аналоговими годинниками.
Рейтинг склали експерти GameRant.
Смартгодинники зосереджені на турботі про здоров’я користувачів. Також вони пропонують можливість керувати музикою, отримувати сповіщення, здійснювати та приймати дзвінки, спілкуватися з голосовим помічником та оплачувати покупки. Водночас вони виконують свою головну функцію — показують час.
Рейтинг смартгодинників у 2024 році
Apple Watch Series 9
- Найкращий з кращих
Плюси
- Зручний незалежно від варіанту використання.
- Один із найяскравіших дисплеїв.
- Широкий вибір програм і неймовірна інтеграція.
- Швидка та плавна робота.
Мінуси
- Дорожчий порівняно з конкурентами.
- Спеціальні ремінці коштують значно дорожче, ніж інші аксесуари для смартгодинників.
Fitbit Charge 6
- Найкращий бюджетний годинник
Плюси
- Чудовий OLED-дисплей.
- Дивовижний час автономної роботи до 7 днів.
- Широкий набір датчиків.
- Компактна форма.
Мінуси
- Без висотоміра.
- Деяка аналітика заблокована за преміумпідпискою.
Samsung Galaxy Watch6
- Найкращий годинник на базі Android
Плюси
- Великий та яскравий 1,47-дюймовий екран.
- Цифровий безель для швидкого прокручування.
- Надійне автоматичне визначення тренувань.
- Гарна підтримка програм.
Мінуси
- Лише один день роботи батареї.
- Деяка неточність пульсу під час тренування.
Garmin Venu 3
- Найкращий годинник для фітнесу
Плюси
- Широкий спектр можливостей відстеження фізичної форми.
- Вбудоване сховище.
- Винятковий час автономної роботи до 14 днів.
- Великий екран дозволяє легко читати під час руху.
Мінуси
- Дорогий.
- Невеликий вибір додатків.
Withings ScanWatch 2
- Найкращий гібридний годинник
Плюси
- Технологія смартгодинника з естетикою класичного аналогового годинника.
- Неймовірний час автономної роботи до 30 днів.
- Безплатне та необмежене онлайн-сховище даних про здоров’я.
- Комфортний для носіння.
Мінуси
- Обмежені смартфункції.
- Обмежена екосистема додатків.
OnePlus Watch 2
- Найкращий годинник з довгою батареєю
Плюси
- Час автономної роботи до 100 годин при активному використанні, до 12 днів в режимі енергоощадження.
- Розумна інтеграція двох процесорів і двох операційних систем Wear OS і RTOS.
- Плавна продуктивність.
- Настроювана кнопка швидкого доступу.
Мінуси
- Перехід від RTOS до Wear OS може бути трохи повільним.
Раніше Honor випустив дешевий смартгодинник Watch GS 4 з зарядом на два тижні. А компанія Xiaomi представила водонепроникний фітнес-браслет Smart Band 8 Pro лише за 70 євро.
Читайте Новини.LIVE!