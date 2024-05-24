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ТОП-6 найкращих смартгодинників у 2024 році

24 травня 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Найкращі смартгодинники у 2024 році: ТОП-6
Apple Watch Series 9. Фото: zdnet.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Смартгодинники міцно увійшли у моду, завдяки початковому поштовху від компанії Apple. Сьогодні на ринку велике розмаїття гаджетів, які пропонують функції від спортивних до побутових, а деякі змагаються у розкоші з кращими аналоговими годинниками.

Рейтинг склали експерти GameRant.

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Смартгодинники зосереджені на турботі про здоров’я користувачів. Також вони пропонують можливість керувати музикою, отримувати сповіщення, здійснювати та приймати дзвінки, спілкуватися з голосовим помічником та оплачувати покупки. Водночас вони виконують свою головну функцію — показують час.

Рейтинг смартгодинників у 2024 році

 

ТОП-6 найкращих смартгодинників у 2024 році - фото 1
Інфографіка: gamerant.com

Apple Watch Series 9

  • Найкращий з кращих

Плюси

  • Зручний незалежно від варіанту використання.
  • Один із найяскравіших дисплеїв.
  • Широкий вибір програм і неймовірна інтеграція.
  • Швидка та плавна робота.

Мінуси

  • Дорожчий порівняно з конкурентами.
  • Спеціальні ремінці коштують значно дорожче, ніж інші аксесуари для смартгодинників.

Fitbit Charge 6

  • Найкращий бюджетний годинник

Плюси

  • Чудовий OLED-дисплей.
  • Дивовижний час автономної роботи до 7 днів.
  • Широкий набір датчиків.
  • Компактна форма.

Мінуси

  • Без висотоміра.
  • Деяка аналітика заблокована за преміумпідпискою.

Samsung Galaxy Watch6

  • Найкращий годинник на базі Android

Плюси

  • Великий та яскравий 1,47-дюймовий екран.
  • Цифровий безель для швидкого прокручування.
  • Надійне автоматичне визначення тренувань.
  • Гарна підтримка програм.

Мінуси

  • Лише один день роботи батареї.
  • Деяка неточність пульсу під час тренування.

Garmin Venu 3

  • Найкращий годинник для фітнесу

Плюси

  • Широкий спектр можливостей відстеження фізичної форми.
  • Вбудоване сховище.
  • Винятковий час автономної роботи до 14 днів.
  • Великий екран дозволяє легко читати під час руху.

Мінуси

  • Дорогий.
  • Невеликий вибір додатків.

Withings ScanWatch 2

  • Найкращий гібридний годинник

Плюси

  • Технологія смартгодинника з естетикою класичного аналогового годинника.
  • Неймовірний час автономної роботи до 30 днів.
  • Безплатне та необмежене онлайн-сховище даних про здоров’я.
  • Комфортний для носіння.

Мінуси

  • Обмежені смартфункції.
  • Обмежена екосистема додатків.

OnePlus Watch 2

  • Найкращий годинник з довгою батареєю

Плюси

  • Час автономної роботи до 100 годин при активному використанні, до 12 днів в режимі енергоощадження.
  • Розумна інтеграція двох процесорів і двох операційних систем Wear OS і RTOS.
  • Плавна продуктивність.
  • Настроювана кнопка швидкого доступу.

Мінуси

  • Перехід від RTOS до Wear OS може бути трохи повільним.

Раніше Honor випустив дешевий смартгодинник Watch GS 4 з зарядом на два тижні. А компанія Xiaomi представила водонепроникний фітнес-браслет Smart Band 8 Pro лише за 70 євро.

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