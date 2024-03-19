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Ученые заявили о будущей встрече людей с пришельцами — когда и где это произойдет

19 марта 2024 19:34
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Когда и где состоится первая встреча с пришельцами — ученые сделали прогноз
Пришельцы изучают жизнь на Земле. Фото: shutterstock.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Человечество давно занимается поисками внеземной жизни. Но именно современная наука и технологии вывели это направление на новый уровень. Мы активно исследуем Марс, Венеру, Меркурий, спутники Сатурна и Юпитера и узнаем планеты, находящиеся далеко за пределами Солнечной системы. Также ученые тщательно отслеживают все сигналы, долетающие до нас из космоса.

Поэтому многочисленные изобретения, наблюдения и исследования все больше приближают нас к открытию инопланетной жизни. Как заявляют ученые, знакомство с пришельцами может состояться уже в ближайшие 10 лет, пишет BBC.

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"Я думаю, что через 10 лет у нас будут определенные доказательства того, есть ли что-то органическое на некоторых соседних планетах. Я думаю, мы действительно на пороге", — заявил королевский астроном Великобритании лорд Мартин Рис.

 

Ученые заявили о предстоящей встрече человечества с пришельцами - когда и где это произойдет
Исследование микробов на МКС. Фото: NASA

Исследователи отмечают, что все будет происходить далеко не так, как в фантастических фильмах. Вряд ли на Землю внезапно прилетит корабль пришельцев. Но обнаружение внеземных микробов или химических маркеров в отдаленной атмосфере будет первым шагом.

Для поиска инопланетной жизни ученым придется усовершенствовать свои методы работы и подготовиться к тому, что любое первичное выявление будет незначительным.

Первым местом, где надеются найти, если не саму жизнь, то хотя бы доказательства, что она там была, это Марс. Так, уже в начале 2030-х годов ученые надеются доставить на Землю образцы с Марса (миссия, известная как Mars Sample Return), которые могут подтвердить существование жизни на Красной планете.

 

Когда и где состоится первая встреча с пришельцами - ученые сделали прогноз
Perseverance садится на Марс. Изображение: NASA

"Если у нас будут образцы с Марса, мы сможем в мельчайших деталях изучить эти процессы. Я надеюсь, что мы что-то найдем, но я не могу предугадать", — подчеркнула планетолог из Открытого университета в Великобритании и член научной группы Mars Sample Return Сюзанна Швенцер.

Как отметила исследовательница, если на Марсе была жизнь, это отразится на взаимодействии его камней и воды.

Кроме того, в поисках доказательств внеземной жизни ученые продолжат исследование ледяных спутников солнечной системы, таких как Европа Юпитера и Энцелад Сатурна.

Исследователи также отмечают, что в настоящее время известно о более 5 тысяч экзопланет, которые потенциально могут иметь жизнь. Их исследуют благодаря мощным телескопам и усовершенствованным технологиям.

Ранее мы писали, что представители Пентагона раскрыли тайну НЛО, которое наблюдали в небе 70 лет назад.

Напомним, мы рассказывали, как Никола Тесла уловил таинственное сообщение из космоса. Только сейчас ученые выяснили, откуда шел сигнал.

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