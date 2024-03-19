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Вчені заявили про майбутню зустріч людства з прибульцями — коли і де це станеться

19 березня 2024 19:34
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Коли та де відбудеться перша зустріч з прибульцями — науковці зробили прогноз
Прибульці вивчають життя на Землі. Фото: shutterstock.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Людство давно займається пошуками позаземного життя. Але саме сучасна наука та технології вивели цей напрямок на новий рівень. Ми активно досліджуємо Марс, Венеру, Меркурій, супутники Сатурна і Юпітера й пізнаємо планети, які знаходяться далеко за межами Сонячної системи. Також науковці ретельно відстежують усі сигнали, які долітають до нас з космосу. 

Тож численні винаходи, спостереження та дослідження все більше наближають нас до відкриття іншопланетного життя. А як заявляють науковці, знайомство з прибульцями може відбутися вже у найближчі 10 років, пише BBC.

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Вчені переконані, що вже у цьому сторіччі людство не раз зіткнеться з невідомим космічним життям.

"Я думаю, що через 10 років ми матимемо певні докази того, чи є щось органічне на деяких сусідніх планетах. Я думаю, ми дійсно на порозі", — заявив королівський астроном Великобританії лорд Мартін Ріс.

 

Вчені заявили про майбутню зустріч людства з прибульцями — коли і де це станеться
Дослідження бактерій на МКС. Фото: NASA

Дослідники наголошують, що все відбуватиметься далеко не так, як у фантастичних фільмах. Навряд чи на Землю раптово прилетить корабель прибульців. Але виявлення позаземних мікробів або хімічних маркерів у віддаленій атмосфері — буде першим кроком. 

Тож, для пошуку інопланетного життя науковцям доведеться вдосконалити свої методи роботи й підготуватися до того, що будь-яке первинне виявлення буде незначним.

Першим місцем, де сподіваються знайти, якщо не саме життя, то хоча б докази, що воно там було, — це Марс. Так, вже на початку 2030-х років вчені сподіваються доставити на Землю зразки з Марсу (місія, відома як Mars Sample Return), які можуть підтвердити існування життя на Червоній планеті.

 

Коли та де відбудеться перша зустріч з прибульцями — науковці зробили прогноз
Perseverance сідає на Марс. Зображення: NASA

"Якщо ми матимемо зразки з Марса, ми зможемо у найдрібніших деталях вивчити ці процеси. Я сподіваюся, що ми щось знайдемо, але я не можу цього передбачити", — наголосила планетолог з Відкритого університету у Великій Британії та член наукової групи Mars Sample Return Сюзанна Швенцер.

Як зазначила дослідниця, якщо на Марсі було життя, це позначиться на взаємодії його каменів і води.

Крім того, у пошуках доказів позаземного життя вчені продовжать дослідження крижаних супутників Сонячної системи, таких як Європа Юпітера та Енцелад Сатурна.

Дослідники також наголошують, що наразі відомо про понад 5 тисяч екзопланет, які потенційно можуть мати життя. Їх досліджують завдяки потужним телескопам та вдосконаленим технологіям. 

Раніше ми писали, що представники Пентагону розкрили таємницю НЛО, яке спостерігали у небі 70 років тому. 

Нагадаємо, ми розповідали, як Нікола Тесла вловив таємниче повідомлення з космосу. Тільки зараз науковці з'ясували, звідки йшов сигнал. 

космос
вчені
дослідження
іншопланетяни
позаземне життя
істота

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