Коли та де відбудеться перша зустріч з прибульцями — науковці зробили прогноз

Прибульці вивчають життя на Землі. Фото: shutterstock.com

Людство давно займається пошуками позаземного життя. Але саме сучасна наука та технології вивели цей напрямок на новий рівень. Ми активно досліджуємо Марс, Венеру, Меркурій, супутники Сатурна і Юпітера й пізнаємо планети, які знаходяться далеко за межами Сонячної системи. Також науковці ретельно відстежують усі сигнали, які долітають до нас з космосу.

Тож численні винаходи, спостереження та дослідження все більше наближають нас до відкриття іншопланетного життя. А як заявляють науковці, знайомство з прибульцями може відбутися вже у найближчі 10 років, пише BBC.

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"Я думаю, що через 10 років ми матимемо певні докази того, чи є щось органічне на деяких сусідніх планетах. Я думаю, ми дійсно на порозі", — заявив королівський астроном Великобританії лорд Мартін Ріс.

Дослідження бактерій на МКС. Фото: NASA

Дослідники наголошують, що все відбуватиметься далеко не так, як у фантастичних фільмах. Навряд чи на Землю раптово прилетить корабель прибульців. Але виявлення позаземних мікробів або хімічних маркерів у віддаленій атмосфері — буде першим кроком.

Тож, для пошуку інопланетного життя науковцям доведеться вдосконалити свої методи роботи й підготуватися до того, що будь-яке первинне виявлення буде незначним.

Першим місцем, де сподіваються знайти, якщо не саме життя, то хоча б докази, що воно там було, — це Марс. Так, вже на початку 2030-х років вчені сподіваються доставити на Землю зразки з Марсу (місія, відома як Mars Sample Return), які можуть підтвердити існування життя на Червоній планеті.

Perseverance сідає на Марс. Зображення: NASA

"Якщо ми матимемо зразки з Марса, ми зможемо у найдрібніших деталях вивчити ці процеси. Я сподіваюся, що ми щось знайдемо, але я не можу цього передбачити", — наголосила планетолог з Відкритого університету у Великій Британії та член наукової групи Mars Sample Return Сюзанна Швенцер.

Як зазначила дослідниця, якщо на Марсі було життя, це позначиться на взаємодії його каменів і води.

Крім того, у пошуках доказів позаземного життя вчені продовжать дослідження крижаних супутників Сонячної системи, таких як Європа Юпітера та Енцелад Сатурна.

Дослідники також наголошують, що наразі відомо про понад 5 тисяч екзопланет, які потенційно можуть мати життя. Їх досліджують завдяки потужним телескопам та вдосконаленим технологіям.

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