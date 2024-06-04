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Xiaomi выпустила павербанк для iPhone емкостью 5000 мАч за 18 долларов

4 июня 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Xiaomi выпустила магнитный повербанк за 18 долларов специально для iPhone
Xiaomi Magnetic Power Bank. Фото: Xiaomi
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Xiaomi представила новый повербанк Magnetic Power Bank 5000mAh 7,5W с функцией беспроводной зарядки. Девайс разработан специально для iPhone от 12 модели и более новых.

Об этом сообщил GizmoChina.

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Особенности павербанка

Magnetic Power Bank использует технологию безопасной магнитной беспроводной зарядки. Он также оснащен двухсторонней быстрой зарядкой USB-C. Девайс имеет толщину всего 12 мм и не закрывает линзу, поэтому iPhone можно использовать во время зарядки.

Магнитный повербанк получил мощность 7,5 Вт и может обеспечить максимальную скорость проводной зарядки 18 Вт. Максимальная потребляемая мощность павербанка составляет 20 Вт, его можно полностью зарядить за 2,2 часа.

Заявляется, что павербанк может полностью зарядить iPhone 15 всего один раз, служа резервным аккумулятором для смартфона.

На Xiaomi Magnetic Power Bank 5000mAh есть два термистора NTC. Девайс может активно регулировать мощность по мере изменения температуры.

Цена и доступность

Xiaomi Magnetic Power Bank 5000mAh 7.5W стоит 129 юаней (18 долларов). Пока модель продается только в Китае, но впоследствии павербанк будет доступен и на других рынках.

 

Xiaomi выпустила повербанк для iPhone емкостью 5000 Маг за 18 долларов - фото 1
Фото: Xiaomi

Ранее Xiaomi выпустила беспроводные наушники с качественным звучанием всего за 518 грн. Также компания представила водонепроницаемый фитнес-браслет Smart Band 8 Pro всего за 70 евро.

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