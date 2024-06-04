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Xiaomi випустила повербанк для iPhone місткістю 5000 мАг за 18 доларів

4 червня 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Xiaomi випустила магнітний повербанк за 18 доларів спеціально для iPhone
Xiaomi Magnetic Power Bank. Фото: Xiaomi
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Xiaomi представила новий повербанк Magnetic Power Bank 5000mAh 7,5W з функцією бездротової зарядки. Девайс розроблений спеціально для iPhone від 12 моделі та новіших.

Про це повідомив GizmoChina.

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Особливості повербанка

Magnetic Power Bank використовує технологію безпечного магнітного бездротового заряджання. Він також оснащений двосторонньою швидкою зарядкою USB-C. Девайс має товщину лише 12 мм та не закриває лінзу, тому iPhone можна користуватися під час зарядки.

Магнітний повербанк отримав потужність 7,5 Вт та може забезпечити максимальну швидкість дротової зарядки 18 Вт. Максимальна споживана потужність повербанка становить 20 Вт, його можна повністю зарядити за 2,2 години.

Заявляється, що повербанк може повністю зарядити iPhone 15 лише один раз, слугуючи резервним акумулятором для смартфона.

На Xiaomi Magnetic Power Bank 5000mAh є два термістори NTC. Девайс може активно регулювати потужність в міру зміни температури.

Ціна та доступність

Xiaomi Magnetic Power Bank 5000mAh 7.5W коштує 129 юанів (18 доларів). Наразі модель продається лише в Китаї, але згодом повербанк буде доступний й на інших ринках.

 

Xiaomi випустила повербанк для iPhone місткістю 5000 Маг за 18 доларів - фото 1
Фото: Xiaomi

Раніше Xiaomi випустила бездротові навушники з якісним звучанням лише за 518 грн. Також компанія представила водонепроникний фітнес-браслет Smart Band 8 Pro лише за 70 євро.

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