Apple надала власникам iPhone доступ до оновлення iOS 18

Бета-версія iOS 18. Фото: Digital Trends

У понеділок, 16 вересня, користувачі нарешті отримали доступ до оновленої версії iOS 18. Вона стала доступною після тримісячного періоду бета-тестування.

Про це повідомила пресслужба Apple Newsroom.

Читайте також:

Персоналізація домашнього екрана

В iOS 18 з’явились нові можливості для налаштування домашнього екрана. Тепер користувачі можуть розміщувати піктограми додатків і віджети.

Нові функції iOS 18. Фото: Apple Newsroom

Оновлений Центр управління

Тепер групи елементів керування — включаючи обране, мультимедійне відтворення, кнопки "Додому" та підключення, а також нову галерею елементів керування з опціями сторонніх додатків — можна організувати так, щоб вони завжди були під рукою.

Крім того, користувачі можуть отримати доступ до улюблених елементів керування через кнопку "Дія" і вперше мають можливість змінювати елементи керування на екрані блокування або повністю їх видаляти.

Нові функції iOS 18. Фото: Apple Newsroom

Вдосконалення функцій Photos

Додаток Photos отримав суттєві вдосконалення, які спростять пошук і повторне переживання важливих моментів. Новий спрощений макет перетворює бібліотеку в зручний простір, а також дозволяє персоналізувати вигляд бібліотеки, закріплюючи улюблені колекції для швидшого доступу.

Нові функції iOS 18. Фото: Apple Newsroom

Розширені можливості в повідомленнях

Оновлення в Messages включають нові способи самовираження завдяки форматуванню тексту: тепер доступні жирний шрифт, курсив, підкреслення та закреслення, що дозволяє краще передавати тон повідомлень. Додаток "Телефон" тепер також підтримує запис і розшифрування дзвінків, що допоможе зберігати важливу інформацію.

Нові функції iOS 18. Фото: Apple Newsroom

Нова функція в Mail

Функція категоризації в Mail з'явиться пізніше і допоможе організувати електронні листи, згрупувавши транзакції, оновлення та акції за відправником. Це спростить пошук важливих повідомлень.

Нові функції iOS 18. Фото: Apple Newsroom

Покращення в Safari

Браузер Safari отримав нові можливості для зручного перегляду веб-сторінок. Highlights тепер інтелектуально відображає важливу інформацію, таку як адреси або резюме, а перероблений режим Reader дозволяє краще насолоджуватися статтями з оптимізованим виглядом. Функція Distraction Control допоможе приховати нав'язливі елементи на сайтах.

Нові функції iOS 18. Фото: Apple Newsroom

Нова програма Passwords

Програма Passwords, заснована на Keychain, спрощує доступ до паролів і їх перегляд. Вона підтримується безпечним наскрізним шифруванням і легко синхронізується між пристроями.

Розширені функції конфіденційності

iOS 18 також розширює можливості користувачів у сфері конфіденційності. Тепер можна блокувати програми і, для додаткового захисту, сховати їх у заблоковану приховану папку.

Програма для покращення текстів Writing Tools

Нова функція Writing Tools дозволяє користувачам переписувати, коригувати та підсумовувати текст у додатках Mail, Notes, Pages та сторонніх програмах, покращуючи якість написаного.

Функція Memories у Photos

У додатку Photos також з'явилася можливість створювати фільми на основі описів, а природна мова тепер використовується для пошуку фотографій, що зробило пошук відео ще потужнішим.