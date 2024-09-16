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Apple выпустила обновление iOS 18 — какие функции появятся в iPhone

16 сентября 2024 23:09
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Apple предоставила владельцам iPhone доступ к обновлению iOS 18
Бета-версия iOS 18. Фото: Digital Trends
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В понедельник, 16 сентября, пользователи наконец-то получили доступ к обновленной версии iOS 18. Она стала доступна после трехмесячного периода бета-тестирования.

Об этом сообщила пресс-служба Apple Newsroom.

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Персонализация домашнего экрана

В iOS 18 появились новые возможности для настройки домашнего экрана. Теперь пользователи могут размещать значки приложений и виджеты.

Новые функции iOS 18. Фото: Apple Newsroom
Новые функции iOS 18. Фото: Apple Newsroom

Обновленный Центр управления

Теперь группы элементов управления — включая выбранное, мультимедийное воспроизведение, кнопки «Домой» и подключение, а также новую галерею элементов управления с опциями сторонних приложений — можно организовать так, чтобы они всегда были под рукой.

Кроме того, пользователи могут получить доступ к любимым элементам управления через кнопку "Действие" и впервые могут изменять элементы управления на экране блокировки или полностью их удалять.

Новые функции iOS 18. Фото: Apple Newsroom
Новые функции iOS 18. Фото: Apple Newsroom

Усовершенствование функций Photos

Приложение Photos получило существенные усовершенствования, которые упростят поиск и повторное переживание важных моментов. Новый упрощенный макет превращает библиотеку в удобное пространство, а также позволяет персонализировать облик библиотеки, закрепляя любимые коллекции для более быстрого доступа.

Новые функции iOS 18. Фото: Apple Newsroom
Новые функции iOS 18. Фото: Apple Newsroom

Расширенные возможности в сообщениях

Обновления в Messages включают в себя новые способы самовыражения благодаря форматированию текста: теперь доступны жирный шрифт, курсив, подчеркивание и зачеркивание, что позволяет лучше передавать тон сообщений. Приложение "Телефон" теперь также поддерживает запись и расшифровку вызовов, что поможет сохранять важную информацию.

Новые функции iOS 18. Фото: Apple Newsroom
Новые функции iOS 18. Фото: Apple Newsroom

Новая функция в Mail

Функция категоризации в Mail появится позже и поможет организовать электронные письма, сгруппировав транзакции, обновления и акции за отправителем. Это упростит поиск важных сообщений.

Новые функции iOS 18. Фото: Apple Newsroom
Новые функции iOS 18. Фото: Apple Newsroom

Улучшение в Safari

Браузер Safari получил новые возможности для удобного просмотра веб-страниц. Highlights теперь интеллектуально отображает важную информацию, такую как адрес или резюме, а переработанный режим Reader позволяет лучше наслаждаться статьями с оптимизированным видом. Функция Distraction Control поможет скрыть назойливые элементы на сайтах.

Новые функции iOS 18. Фото: Apple Newsroom
Новые функции iOS 18. Фото: Apple Newsroom

Новая программа Passwords

Программа Passwords, основанная на Keychain, упрощает доступ к паролям и их просмотр. Она поддерживается безопасным сквозным шифрованием и легко синхронизируется между устройствами.

Расширенные функции конфиденциальности

iOS 18 также расширяет возможности пользователей в области конфиденциальности. Теперь можно блокировать программы и, для дополнительной защиты, спрятать их в заблокированную скрытую папку.

Программа по улучшению текстов Writing Tools

Новая функция Writing Tools позволяет пользователям переписывать, корректировать и суммировать текст в приложениях Mail, Notes, Pages и сторонних программах, улучшая качество написанного.

Функция Memories в Photos

В приложении Photos также появилась возможность создавать фильмы на основе описаний, а естественный язык теперь используется для поиска фотографий, что сделало поиск видео более мощным.

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