Оновлення у Telegram, які додаткові функції з'явилися.

Жінка тримає у руках смартфон з додатком Telegram.Фото ілюстративне: porady.org.ua

Популярний додаток Telegram у квітні представив 15 оновлень. Частина з них стосується розділу "Мій профіль". А в інтерфейсі пошуку зʼявилася нова вкладка "Канали".

Про це повідомляється на офіційній інтернет-сторінці Telegram.

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Розділ "Мій профіль"

"У налаштуваннях тепер є розділ "Мій профіль", який дає вам змогу переглядати свій профіль так, як його бачать інші користувачі, та швидко змінювати та додавати будь-яку інформацію", — розповідають на сайті додатку.

Кожен користувач може додати свій день народження до свого профілю. На людей, які зайдуть у профіль іменинника, чекатиме сюрприз — анімоване конфеті та повітряні кульки.

Скриншот з telegram.org

Маячки без обмежень у часі

Під час подорожей ви можете ділитися своєю геолокацією з окремими користувачами або цілими групами.

А якщо хочете, щоб друзі та рідні могли відстежувати ваше пересування протягом тривалого часу, зʼявилася нова можливість ділитися своїм місцем розташування на невизначений час, доки ви самі її не вимкнете.

Скриншот з telegram.org

Також тепер є можливість налаштувати повідомлення про реакції, щоб ви не пропускали жодного серця, включаючи ті, що надходять в "Історіях". А ще в новому оновленні при пересиланні повідомлень відображаються фотографії користувачів.

Раніше ми повідомляли, що в українському мобільному додатку "Дія" з'явився новий фунціонал — шеринг документів.

До слова, в мобільній версії Telegram є функція "Люди поруч". Зловмисники на її основі створили повноцінний скрипт, що дозволяє визначити в обраній зоні точне розташування всіх користувачів месенджера, які активували цю функцію.