Оновлення у Telegram, які додаткові функції з'явилися.

Функції Telegram, про які ви не знали — додаток оновився
Популярний додаток Telegram у квітні представив 15 оновлень. Частина з них стосується розділу "Мій профіль". А в інтерфейсі пошуку зʼявилася нова вкладка "Канали".
Про це повідомляється на офіційній інтернет-сторінці Telegram.
Розділ "Мій профіль"
"У налаштуваннях тепер є розділ "Мій профіль", який дає вам змогу переглядати свій профіль так, як його бачать інші користувачі, та швидко змінювати та додавати будь-яку інформацію", — розповідають на сайті додатку.
Кожен користувач може додати свій день народження до свого профілю. На людей, які зайдуть у профіль іменинника, чекатиме сюрприз — анімоване конфеті та повітряні кульки.
Маячки без обмежень у часі
Під час подорожей ви можете ділитися своєю геолокацією з окремими користувачами або цілими групами.
А якщо хочете, щоб друзі та рідні могли відстежувати ваше пересування протягом тривалого часу, зʼявилася нова можливість ділитися своїм місцем розташування на невизначений час, доки ви самі її не вимкнете.
Також тепер є можливість налаштувати повідомлення про реакції, щоб ви не пропускали жодного серця, включаючи ті, що надходять в "Історіях". А ще в новому оновленні при пересиланні повідомлень відображаються фотографії користувачів.
Раніше ми повідомляли, що в українському мобільному додатку "Дія" з'явився новий фунціонал — шеринг документів.
До слова, в мобільній версії Telegram є функція "Люди поруч". Зловмисники на її основі створили повноцінний скрипт, що дозволяє визначити в обраній зоні точне розташування всіх користувачів месенджера, які активували цю функцію.
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