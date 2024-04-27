Обновление в Telegram, какие дополнительные функции появились.

Женщина держит в руках смартфон с приложением Telegram. Фото иллюстративное: porady.org.ua

Популярное приложение Telegram в апреле представило 15 обновлений. Часть из них относится к разделу "Мой профиль". А в интерфейсе поиска появилась новая вкладка "Каналы".

Об этом сообщается на официальной интернет-странице Telegram.

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Раздел "Мой профиль"

"В настройках теперь есть раздел "Мой профиль", который позволяет просматривать свой профиль так, как его видят другие пользователи, и быстро изменять и добавлять любую информацию", — рассказывают на сайте приложения.

Каждый пользователь может добавить свой день рождения в свой профиль. Людей, которые зайдут в профиль именинника, ждет сюрприз — анимированные конфетти и воздушные шарики.

Скриншот с telegram.org

Маячки без ограничений во времени

Во время путешествий вы можете делиться геолокацией с отдельными пользователями или целыми группами.

А если хотите, чтобы друзья и родные могли отслеживать ваше передвижение в течение длительного времени, появилась новая возможность делиться своим местоположением на неопределенное время, пока вы сами его не отключите.

Скриншот с telegram.org

Также теперь есть возможность настроить уведомления о реакциях, чтобы вы не пропускали ни одного "сердца". А еще в новом обновлении при отправке сообщений отображаются фотографии пользователей.

Ранее мы сообщали, что в украинском мобильном приложении "Дія" появился новый функционал — шеринг документов.

К слову, в мобильной версии Telegram есть функция "Люди рядом". Злоумышленники на ее основе создали полноценный скрипт, позволяющий определить в выбранной зоне точное расположение всех пользователей мессенджера, активировавших эту функцию.