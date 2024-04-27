Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Smart arrow Функции Telegram, о которых вы не знали — приложение обновилось arrow

Функции Telegram, о которых вы не знали — приложение обновилось

27 апреля 2024 05:04
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Обновление в Telegram, какие дополнительные функции появились.
Женщина держит в руках смартфон с приложением Telegram. Фото иллюстративное: porady.org.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Популярное приложение Telegram в апреле представило 15 обновлений. Часть из них относится к разделу "Мой профиль". А в интерфейсе поиска появилась новая вкладка "Каналы".

Об этом сообщается на официальной интернет-странице Telegram.

Читайте также:

Раздел "Мой профиль"

"В настройках теперь есть раздел "Мой профиль", который позволяет просматривать свой профиль так, как его видят другие пользователи, и быстро изменять и добавлять любую информацию", — рассказывают на сайте приложения.

Каждый пользователь может добавить свой день рождения в свой профиль. Людей, которые зайдут в профиль именинника, ждет сюрприз — анимированные конфетти и воздушные шарики.

null
Скриншот с telegram.org

Маячки без ограничений во времени

Во время путешествий вы можете делиться геолокацией с отдельными пользователями или целыми группами.

А если хотите, чтобы друзья и родные могли отслеживать ваше передвижение в течение длительного времени, появилась новая возможность делиться своим местоположением на неопределенное время, пока вы сами его не отключите.

null
Скриншот с telegram.org

Также теперь есть возможность настроить уведомления о реакциях, чтобы вы не пропускали ни одного "сердца". А еще в новом обновлении при отправке сообщений отображаются фотографии пользователей.

Ранее мы сообщали, что в украинском мобильном приложении "Дія" появился новый функционал — шеринг документов.

К слову, в мобильной версии Telegram есть функция "Люди рядом". Злоумышленники на ее основе создали полноценный скрипт, позволяющий определить в выбранной зоне точное расположение всех пользователей мессенджера, активировавших эту функцию.

Telegram
приложение
смартфон

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри