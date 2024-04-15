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Яким смартфонам місце на смітнику у 2024 році — не беріть їх навіть безплатно

15 квітня 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Від яких телефонів не буде жодної користі у 2024 році — експерти
Деякими телефонами вже неможливо користуватися. Фото: pcmag.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Не потрібно зваблюватися занадто низькими цінами на смартфон, поки не побачите його основні технічні характеристики. Дізнайтеся, пристрої з якими параметрами не потрібно навіть брати у руки, не те що розглядати як потенційну покупку.

Про це написав ITechua.

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Яскравість дисплея

Одна з ключових характеристик смартфона. Якщо яскравість екрана близько 500 ніт, на вулиці навіть в помірну сонячну погоду побачити хоч щось на дисплеї буде неможливо. Більш менш прийнятна яскравість починається від 600 ніт.

Оперативна пам’ять

Телефон не буде виконувати складні задачі з 3 ГБ ОЗП. Ні, зателефонувати з пристрою можна, але будуть великі проблеми з додатками, повідомленнями тощо. Починати слід з 4 ГБ, а краще 6 ГБ оперативки.

Пам’ять eMMC5.1

Тип внутрішньої пам’яті пристрою дуже важливий для його продуктивності. Тому ігноруйте телефони з накопичувачем стандарту eMMC5.1, адже їхню загальмованість не зможе нівелювати навіть гідний процесор.

Порт MicroUSB

Досі у продажу зустрічаються пристрої з портами MicroUSB, тоді як навіть бюджетні Bluetooth-колонки та гарнітури повсюдно мають USB-C. Власникам гаджетів з MicroUSB знадобляться спеціальні перехідники або кабелі для підключення сторонніх девайсів.

Зарядка до 18 Вт

Така зарядка заповнює акумулятор за 2-2,5 години. Сьогодні такі швидкості неприйнятні.

Раніше експерти назвали найкращі смартфони Android у 2024 році. Також ми розповідали, як автоматично шукати смартфони Android у разі їх втрати.

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