От каких телефонов не будет никакой пользы в 2024 году — эксперты

Некоторыми телефонами уже невозможно пользоваться. Фото: pcmag.com

Не нужно обольщаться слишком низкими ценами на смартфон, пока не увидите его основные технические характеристики. Узнайте, устройства с какими параметрами не нужно даже брать в руки, не то что рассматривать как потенциальную покупку.

Об этом написал ITechua.

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Яркость дисплея

Одна из ключевых характеристик смартфона. Если яркость экрана около 500 нит, на улице даже в умеренную солнечную погоду увидеть хоть что-нибудь на дисплее будет невозможно. Более или менее приемлемая яркость начинается от 600 нит.

Оперативная память

Телефон не будет выполнять сложные задачи с 3 ГБ ОЗУ. Нет, позвонить с устройства можно, но будут большие проблемы с приложениями, сообщениями и т.д. Начинать следует с 4 ГБ, а лучше 6 ГБ оперативной памяти.

Память eMMC5.1

Тип внутренней памяти устройства очень важен для его производительности. Поэтому игнорируйте телефоны с накопителем стандарта eMMC5.1, ведь их заторможенность не сможет нивелировать даже достойный процессор.

Порт MicroUSB

До сих пор в продаже встречаются устройства с портами MicroUSB, тогда как даже бюджетные Bluetooth-колонки и гарнитуры повсеместно имеют USB-C. Владельцам гаджетов с MicroUSB понадобятся специальные переходники или кабели для подключения сторонних девайсов.

Зарядка до 18 Вт

Такая зарядка заполняет аккумулятор за 2-2,5 часа. Сегодня такие скорости неприемлемы.

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