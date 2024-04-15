Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Smart arrow Каким смартфонам место на свалке в 2024 году — не берите их даже бесплатно arrow

Каким смартфонам место на свалке в 2024 году — не берите их даже бесплатно

15 апреля 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
От каких телефонов не будет никакой пользы в 2024 году — эксперты
Некоторыми телефонами уже невозможно пользоваться. Фото: pcmag.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Не нужно обольщаться слишком низкими ценами на смартфон, пока не увидите его основные технические характеристики. Узнайте, устройства с какими параметрами не нужно даже брать в руки, не то что рассматривать как потенциальную покупку.

Об этом написал ITechua.

Читайте также:

Яркость дисплея

Одна из ключевых характеристик смартфона. Если яркость экрана около 500 нит, на улице даже в умеренную солнечную погоду увидеть хоть что-нибудь на дисплее будет невозможно. Более или менее приемлемая яркость начинается от 600 нит.

Оперативная память

Телефон не будет выполнять сложные задачи с 3 ГБ ОЗУ. Нет, позвонить с устройства можно, но будут большие проблемы с приложениями, сообщениями и т.д. Начинать следует с 4 ГБ, а лучше 6 ГБ оперативной памяти.

Память eMMC5.1

Тип внутренней памяти устройства очень важен для его производительности. Поэтому игнорируйте телефоны с накопителем стандарта eMMC5.1, ведь их заторможенность не сможет нивелировать даже достойный процессор.

Порт MicroUSB

До сих пор в продаже встречаются устройства с портами MicroUSB, тогда как даже бюджетные Bluetooth-колонки и гарнитуры повсеместно имеют USB-C. Владельцам гаджетов с MicroUSB понадобятся специальные переходники или кабели для подключения сторонних девайсов.

Зарядка до 18 Вт

Такая зарядка заполняет аккумулятор за 2-2,5 часа. Сегодня такие скорости неприемлемы.

Ранее эксперты назвали лучшие смартфоны Android в 2024 году. Также мы рассказывали, как автоматически искать смартфоны Android при их потере.

телефоны
гаджеты
технологии
смартфон
советы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю