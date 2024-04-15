От каких телефонов не будет никакой пользы в 2024 году — эксперты

Каким смартфонам место на свалке в 2024 году — не берите их даже бесплатно
Не нужно обольщаться слишком низкими ценами на смартфон, пока не увидите его основные технические характеристики. Узнайте, устройства с какими параметрами не нужно даже брать в руки, не то что рассматривать как потенциальную покупку.
Об этом написал ITechua.
Яркость дисплея
Одна из ключевых характеристик смартфона. Если яркость экрана около 500 нит, на улице даже в умеренную солнечную погоду увидеть хоть что-нибудь на дисплее будет невозможно. Более или менее приемлемая яркость начинается от 600 нит.
Оперативная память
Телефон не будет выполнять сложные задачи с 3 ГБ ОЗУ. Нет, позвонить с устройства можно, но будут большие проблемы с приложениями, сообщениями и т.д. Начинать следует с 4 ГБ, а лучше 6 ГБ оперативной памяти.
Память eMMC5.1
Тип внутренней памяти устройства очень важен для его производительности. Поэтому игнорируйте телефоны с накопителем стандарта eMMC5.1, ведь их заторможенность не сможет нивелировать даже достойный процессор.
Порт MicroUSB
До сих пор в продаже встречаются устройства с портами MicroUSB, тогда как даже бюджетные Bluetooth-колонки и гарнитуры повсеместно имеют USB-C. Владельцам гаджетов с MicroUSB понадобятся специальные переходники или кабели для подключения сторонних девайсов.
Зарядка до 18 Вт
Такая зарядка заполняет аккумулятор за 2-2,5 часа. Сегодня такие скорости неприемлемы.
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