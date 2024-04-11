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Не выбрасывайте старый смартфон — пять способов использования гаджета в быту

11 апреля 2024 21:00
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Как с пользой использовать старый смартфон, когда уже есть новый — пять лайфхаков
Старый смартфон еще может послужить. Фото: gizchina.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Вместо того чтобы отдать старый телефон на растерзание детям или просто выбросить, используйте его повторно. Если он подключается к Wi-Fi, то может стать удобным домашним гаджетом.

Об этом написал PCmag.

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1. Камера безопасности

Превратите телефон в домашнюю камеру безопасности. Загрузите приложение, например AlfredCamera, на старое и новое устройство, установите старый смартфон в нужном месте. Затем используйте текущий телефон, чтобы войти в систему и просмотреть трансляцию со старого.

2. Устройство для видеочата

Старый смартфон может служить отдельным интерфейсом для видеочатов типа Zoom. При этом новый телефон остается открытым для входящих вызовов и других уведомлений.

3. Беспроводная веб-камера

Бесплатное программное обеспечение, например DroidCam или EpocCam, позволяет преобразовать телефон в веб-камеру, которую можно использовать с компьютером.

4. Резервный пульт для ТВ

Для каждого устройства потокового видео имеется свое мобильное приложение. Загрузите его на старое устройство, привяжите свой аккаунт, и у вас будет рабочий пульт дистанционного управления.

5. Отдельный медиа-плеер

Используйте старое мобильное устройство для прослушивания книг, музыки и подкастов, не тратя заряд аккумулятора на новом смартфоне.

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