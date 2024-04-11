Как с пользой использовать старый смартфон, когда уже есть новый — пять лайфхаков

Не выбрасывайте старый смартфон — пять способов использования гаджета в быту
Вместо того чтобы отдать старый телефон на растерзание детям или просто выбросить, используйте его повторно. Если он подключается к Wi-Fi, то может стать удобным домашним гаджетом.
Об этом написал PCmag.
1. Камера безопасности
Превратите телефон в домашнюю камеру безопасности. Загрузите приложение, например AlfredCamera, на старое и новое устройство, установите старый смартфон в нужном месте. Затем используйте текущий телефон, чтобы войти в систему и просмотреть трансляцию со старого.
2. Устройство для видеочата
Старый смартфон может служить отдельным интерфейсом для видеочатов типа Zoom. При этом новый телефон остается открытым для входящих вызовов и других уведомлений.
3. Беспроводная веб-камера
Бесплатное программное обеспечение, например DroidCam или EpocCam, позволяет преобразовать телефон в веб-камеру, которую можно использовать с компьютером.
4. Резервный пульт для ТВ
Для каждого устройства потокового видео имеется свое мобильное приложение. Загрузите его на старое устройство, привяжите свой аккаунт, и у вас будет рабочий пульт дистанционного управления.
5. Отдельный медиа-плеер
Используйте старое мобильное устройство для прослушивания книг, музыки и подкастов, не тратя заряд аккумулятора на новом смартфоне.
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