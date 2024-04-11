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Не викидайте старий смартфон — п'ять способів використання гаджета в побуті

11 квітня 2024 21:00
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Як з користю використовувати старий смартфон, коли вже є новий — п'ять лайфхаків
Старий смартфон ще може послужити. Фото: gizchina.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Замість того, щоб віддати старий телефон на поталу дітям або просто викинути, використовуйте його повторно. Якщо він підключається до Wi-Fi, то може стати зручним домашнім гаджетом.

Про це написав PCmag.

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1. Камера безпеки

Перетворіть телефон на домашню камеру безпеки. Завантажте застосунок, наприклад, AlfredCamera, на старий та новий пристрої, встановіть старий смартфон у потрібному вам місці. Потім використовуйте ваш поточний телефон, щоб увійти в систему й переглянути трансляцію зі старого.

2. Пристрій для відеочату

Старий смартфон може слугувати окремим інтерфейсом для відеочатів на кшталт Zoom. При цьому новий телефон залишатиметься відкритим для вхідних дзвінків та інших сповіщень.

3. Бездротова вебкамера

Безплатне програмне забезпечення, наприклад, DroidCam або EpocCam, дозволяє перетворити телефон на вебкамеру, яку можна використовувати з комп'ютером.

4. Резервний пульт для ТВ

Для кожного пристрою потокового відео є свій мобільний додаток. Завантажте його на старий пристрій, прив'яжіть свій обліковий запис, і ви матимете робочий пульт дистанційного керування.

5. Окремий медіаплеєр

Використовуйте старий мобільний пристрій для прослуховування книг, музики та подкастів, не витрачаючи заряд акумулятора на новому смартфоні.

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