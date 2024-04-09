Кому належить найбільший череп у світі та чим він унікальний — фото і відео

Великий зуб стародавнього монстра пліозавра. Фото: dinotoyblog.com

Колись на нашій планеті жили справжні монстри-гіганти, які могли б за мить проковтнути людину. На щастя, для нас, їх час минув. Але, дивовижні згадки про них лишилися. Докази знаходять усюди, а не так давно мисливці за скам'янілостями "відкопали" величезний череп чудовиська з минулого.

Якщо вам цікаво дізнатися, який вигляд має найбільший череп у світі та кому він належав, то відповідь вже є. Деталі опублікувало видання IFLScience.

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Що відомо про знахідку

Відкриття, яке стало сенсацією, відбулося ще 2023 року. Тоді ентузіаст скам’янілостей Філ Джейкобс з Великої Британії натрапив на морду невідомої істоти на пляжі в Дорсеті. Череп буквально застряг у скелі.

Джейкобс записав відео та надіслав його експерту з копалин Стіву Етчесу MBE, власнику колекції Etches Collection. Підтвердивши, що у скелі дійсно може бути щось цінне, науковці приступили до важкого підйому та розкопок.

Кому належав череп гігантських розмірів

Коли дослідники витягли стародавню голову, то були вражені — площа поверхні черепа становила 95%, що робить його найповнішим черепом такого роду на планеті. Він містить майже всі кістки, зі 130 гострими зубами.

Вели​​​чезні зуби пліозавра. Фото: our-research.bristol.ac.uk

Вели​​​чезні зуби пліозавра. Фото: IFLScience.

Не менш неймовірно те, що власником цієї колись могутньої голови була морська рептилія — пліозавр. Цей монстр жив щонайменше 150 млн років тому.

Як заявили науковці, сила укусу цього чудовиська могла б перемогти тиранозавра рекса в бою. Це безперечно новий рекорд і його вже внесли до Книги рекордів Гіннеса.

Доктор Стів Етчес із рекордним черепом пліозавра. Фото: guinnessworldrecords.com

Через свою потужну щелепу, яка перевершує тиранозавра рекса, цей пліозавр отримав назву "SeaRex". Череп зараз виставлено в колекції Стіва Етчеса в Кіммеріджі, штат Дорсет.

Площа поверхні 2-метрового черепа становить 95%. Фото: IFLScience

Наразі вчені стверджують, що тіло пліозавра досі може знаходитися в скелі. Вони збирають пожертви для того, щоб продовжити розкопки.

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