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Кому належить найбільший череп у світі — вчені показали стародавнього монстра

9 квітня 2024 16:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Кому належить найбільший череп у світі та чим він унікальний — фото і відео
Великий зуб стародавнього монстра пліозавра. Фото: dinotoyblog.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Колись на нашій планеті жили справжні монстри-гіганти, які могли б за мить проковтнути людину. На щастя, для нас, їх час минув. Але, дивовижні згадки про них лишилися. Докази знаходять усюди, а не так давно мисливці за скам'янілостями "відкопали" величезний череп чудовиська з минулого. 

Якщо вам цікаво дізнатися, який вигляд має найбільший череп у світі та кому він належав, то відповідь вже є. Деталі опублікувало видання IFLScience

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Що відомо про знахідку 

Відкриття, яке стало сенсацією, відбулося ще 2023 року. Тоді  ентузіаст скам’янілостей Філ Джейкобс з Великої Британії натрапив на морду невідомої істоти на пляжі в Дорсеті. Череп буквально застряг у скелі. 

Джейкобс записав відео та надіслав його експерту з копалин Стіву Етчесу MBE, власнику колекції Etches Collection. Підтвердивши, що у скелі дійсно може бути щось цінне, науковці приступили до важкого підйому та розкопок. 

Кому належав череп гігантських розмірів 

Коли дослідники витягли стародавню голову, то були вражені — площа поверхні черепа становила 95%, що робить його найповнішим черепом такого роду на планеті. Він містить майже всі кістки, зі 130 гострими зубами.

 

Гігантський череп стародавнього монстра побив світовий рекорд
Вели​​​чезні зуби пліозавра. Фото: our-research.bristol.ac.uk
Дослідники показали найбільший у світі череп
Вели​​​чезні зуби пліозавра. Фото: IFLScience. 

Не менш неймовірно те, що власником цієї колись могутньої голови була морська рептилія — пліозавр. Цей монстр жив щонайменше 150 млн років тому. 

Як заявили науковці, сила укусу цього чудовиська могла б перемогти тиранозавра рекса в бою. Це безперечно новий рекорд і його вже внесли до Книги рекордів Гіннеса.

 

Кому належить найбільший череп у світі та чим він унікальний — фото і відео
Доктор Стів Етчес із рекордним черепом пліозавра. Фото: guinnessworldrecords.com

Через свою потужну щелепу, яка перевершує тиранозавра рекса, цей пліозавр отримав назву "SeaRex". Череп зараз виставлено в колекції Стіва Етчеса в Кіммеріджі, штат Дорсет. 

 

Мисливці за скам'янілостями знайшли величезну голову морського чудовиська
Площа поверхні 2-метрового черепа становить 95%. Фото: IFLScience

Наразі вчені стверджують, що тіло пліозавра досі може знаходитися в скелі. Вони збирають пожертви для того, щоб продовжити розкопки. 

 

Раніше ми розповідали, чи можуть вчені оживити динозаврів з їхньої ДНК.

Нагадаємо, ми писали, чи були відмінності між самцями та самками динозаврів. 

Також ми повідомляли, що вчені натрапили на новий вид смертоносних динозаврів.

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