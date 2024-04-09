Кому принадлежит самый большой череп в мире и чем он уникален — фото и видео

Кому принадлежит самый большой череп в мире — ученые показали древнего монстра
Когда-то на нашей планете жили настоящие монстры-гиганты, которые могли бы за мгновение проглотить человека. К счастью, для нас, их время прошло. Но удивительные упоминания о них остались. Доказательства находят всюду, а не так давно охотники за окаменелостью "откопали" огромный череп чудовища из прошлого.
Если вам интересно узнать, как выглядит самый большой череп в мире и кому он принадлежал, ответ уже есть. Детали опубликовало издание IFLScience.
Что известно о находке
Ставшее сенсацией открытие состоялось еще в 2023 году. Тогда энтузиаст окаменелостей Фил Джейкобс из Великобритании наткнулся на морду неизвестного существа на пляже в Дорсете. Череп буквально застрял в скале.
Джейкобс записал видео и прислал его эксперту по ископаемым Стиву Этчесу MBE, владельцу коллекции Etches Collection. Подтвердив, что в скале действительно может быть что-то ценное, ученые приступили к тяжелому подъему и раскопкам.
Кому принадлежал череп гигантских размеров
Когда исследователи вытянули древнюю голову, были поражены — площадь поверхности черепа составляла 95%, что делает его самым полным черепом такого рода на планете. Он содержит почти все кости со 130 острыми зубами.
Не менее невероятно то, что владельцем этой некогда могучей головы была морская рептилия — плиозавр. Этот монстр жил не менее 150 млн лет назад.
Как заявили ученые, сила укуса этого чудовища могла бы победить тираннозавра рекса в бою. Это определенно новый рекорд и его уже внесли в Книгу рекордов Гиннеса.
Из-за своей мощной челюсти, превосходящей тираннозавра рекса, этот плиозавр получил название "SeaRex". Череп сейчас выставлен в коллекции Стива Этчеса в Киммеридже, штат Дорсет.
Ученые утверждают, что тело плиозавра до сих пор может находиться в скале. Они собирают пожертвования для того, чтобы продолжить раскопки.
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