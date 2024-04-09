Кому принадлежит самый большой череп в мире и чем он уникален — фото и видео

Большой зуб древнего монстра плиозавра. Фото: dinotoyblog.com

Когда-то на нашей планете жили настоящие монстры-гиганты, которые могли бы за мгновение проглотить человека. К счастью, для нас, их время прошло. Но удивительные упоминания о них остались. Доказательства находят всюду, а не так давно охотники за окаменелостью "откопали" огромный череп чудовища из прошлого.

Если вам интересно узнать, как выглядит самый большой череп в мире и кому он принадлежал, ответ уже есть. Детали опубликовало издание IFLScience.

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Что известно о находке

Ставшее сенсацией открытие состоялось еще в 2023 году. Тогда энтузиаст окаменелостей Фил Джейкобс из Великобритании наткнулся на морду неизвестного существа на пляже в Дорсете. Череп буквально застрял в скале.

Джейкобс записал видео и прислал его эксперту по ископаемым Стиву Этчесу MBE, владельцу коллекции Etches Collection. Подтвердив, что в скале действительно может быть что-то ценное, ученые приступили к тяжелому подъему и раскопкам.

Кому принадлежал череп гигантских размеров

Когда исследователи вытянули древнюю голову, были поражены — площадь поверхности черепа составляла 95%, что делает его самым полным черепом такого рода на планете. Он содержит почти все кости со 130 острыми зубами.

Огромные зубы плиозавра. Фото: our-research.bristol.ac.uk

Огромные зубы плиозавра. Фото: IFLScience.

Не менее невероятно то, что владельцем этой некогда могучей головы была морская рептилия — плиозавр. Этот монстр жил не менее 150 млн лет назад.

Как заявили ученые, сила укуса этого чудовища могла бы победить тираннозавра рекса в бою. Это определенно новый рекорд и его уже внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Доктор Стив Этчес с рекордным черепом плиозавра. Фото: guinnessworldrecords.com

Из-за своей мощной челюсти, превосходящей тираннозавра рекса, этот плиозавр получил название "SeaRex". Череп сейчас выставлен в коллекции Стива Этчеса в Киммеридже, штат Дорсет.

Площадь поверхности 2-метрового черепа составляет 95%. Фото: IFLScience

Ученые утверждают, что тело плиозавра до сих пор может находиться в скале. Они собирают пожертвования для того, чтобы продолжить раскопки.

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