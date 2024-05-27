Xiaomi, Samsung, iPhone та інші — які телефони в Україні викрадають найчастіше

Викрадення телефону. Фото: citizen.digital

За даними МВС, в Україні за 4 місяці 2024 року понад 6,6 тис. телефонів було викрадено та втрачено. Це у 2,5 раза менше, ніж за відповідний період 2021-го, та у 1,3 раза менше, ніж торік.

Про це повідомив Опендатабот.

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Загалом 29 015 викрадених та втрачених телефонів було зафіксовано за 2023 рік. Це майже вдвічі (на 46%) менше, ніж до початку повномасштабної війни.

Найбільша кількість викрадених або втрачених мобільних телефонів цьогоріч зафіксована:

в Києві — 790 випадків (11,9% від загальної кількості);

в Дніпропетровській області — 582 (8.8%);

в Запорізькій області — 566 (8,6%).





У 2023 році лідирувала за кількістю викрадених або втрачених телефонів Донеччина.

Найбільш бажані серед злодіїв телефони незмінні протягом останніх трьох років: це Xiaomi, Samsung та iPhone. У 2024 році було викрадено або втрачено понад 2,2 тис. Xiaomi (33.8% від загальної кількості), понад 1,4 тис. смартфонів Samsung (21.6%) та трохи менше тисячі iPhone (14.2%).





За даними мережі магазинів побутової техніки та електроніки Comfy, найпопулярнішими брендами телефонів серед покупців є ті самі марки, але в іншому порядку: iPhone, Samsung та Xiaomi/Redmi.

Раніше ми писали, яких смартфонів продають найбільше у світі у 2024 році. Також розповідали про найкращі моделі телефонів Xiaomi в цьому році.