Xiaomi, Samsung, iPhone и другие — какие телефоны в Украине похищают чаще всего

Кража телефона. Фото: citizen.digital

По данным МВД, в Украине за 4 месяца 2024 свыше 6,6 тыс. телефонов было похищено и потеряно. Это в 2,5 раза меньше, чем за соответствующий период 2021-го, и в 1,3 раза меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил Опендатабот.

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В общей сложности 29 015 похищенных и утраченных телефонов было зафиксировано за 2023 год. Это почти вдвое (на 46%) меньше, чем до начала полномасштабной войны.

Наибольшее количество похищенных или потерянных мобильных телефонов зафиксировано в этом году:

в Киеве — 790 случаев (11,9% от общего количества);

в Днепропетровской области — 582 (8.8%);

в Запорожской области — 566 (8,6%).





В 2023 году лидировала по количеству похищенных или утраченных телефонов Донбасса.

Самые желанные среди воров телефоны неизменны за последние три года: это Xiaomi, Samsung и iPhone. В 2024 году было похищено или потеряно более 2,2 тыс. Xiaomi (33.8% от общего количества), свыше 1,4 тыс. смартфонов Samsung (21.6%) и чуть менее тысячи iPhone (14.2%).





По данным сети магазинов бытовой техники и электроники Comfy, самыми популярными брендами телефонов среди покупателей являются те же марки, но в другом порядке: iPhone, Samsung и Xiaomi/Redmi.

Ранее мы писали, какие смартфоны продают больше всего в мире в 2024 году. Также рассказывали о лучших моделях телефонов Xiaomi в этом году.