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Правила створення надійного пароля, який майже неможливо зламати

23 травня 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Як створити надійний пароль — 10 правил проти хакерів
Пароль на ноутбуці. Фото: technology-solved.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Щотижня у світі хакери крадуть близько 100 млн паролів. Щоб захистити від зловмисників особисті дані, потрібно встановити надійні паролі на всі свої акаунти та застосунки.

Про це написав ITechua.

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Забудьте послідовні цифри або букви

Хакерські програми дуже легко підбирають паролі, що складаються з послідовних цифр або букв. Так само легко запам'ятають такий пароль, наприклад, люди за вашою спиною в черзі біля банкомата.

Уникайте прив'язки пароля до особистості

В паролі не варто використовувати своє ім’я, день народження тощо. Особиста інформація створює слабкі паролі, адже їх легко знайти в інтернеті.

Довгі паролі

Пароль не має бути коротшим за 12 символів. Чим більше комбінацій для злому програмного забезпечення, тим більше часу буде потрібно хакерам.

Не повторюйте пароль для багатьох сайтів

Використання одного пароля для кількох облікових записів полегшує хакерам доступ до інших, якщо один з них зламано.

Змінюйте паролі

Рекомендовано змінювати паролі щонайменше раз на три місяці.

Шифрування пароля

Шифр перетворює читабельний текст на абракадабру. Якщо ввімкнути шифрування, паролі будуть замінені випадковими символами. Якщо хтось навіть отримає ваші паролі, то не зможе ними скористатися, не розшифрувавши їх. А це не просто.

Запам'ятовуйте паролі

Пароль у записнику збільшує ризик втрати облікових записів. Якщо хтось інший потрапить у вашу фізичну теку, він матиме доступ до всіх таємниць.

Багатофакторна автентифікація

Багатофакторна автентифікація — це додатковий рівень безпеки. Щоб увійти в обліковий запис, потрібно надати більше однієї інформації (надісланий на телефон одноразовий код, відбиток пальця тощо).

Ускладнюйте

Найнадійніші паролі містять перелік великих та малих літер, цифр та символів.

Не заходьте до конфіденційних даних через громадський Wi-Fi

Хакери, які використовують загальнодоступну мережу Wi-Fi, потенційно можуть виявити ваші паролі.

Раніше назвали чотири типи СМС, які небезпечно зберігати в телефоні. Також ми писали, що Windows запропонує всім користувачам додатковий захист від кіберзлочинців.

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