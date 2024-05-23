Как создать надежный пароль — 10 правил против хакеров

Пароль на ноутбуке. Фото: technology-solved.com

Еженедельно в мире хакеры воруют около 100 млн паролей. Чтобы защитить личные данные от злоумышленников, необходимо установить надежные пароли на все свои аккаунты и приложения.

Об этом написал ITechua.

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Забудьте последовательные цифры или буквы

Хакерские программы очень легко подбирают пароли, состоящие из последовательных цифр или букв. Так же легко запомнят такой пароль, например, люди за вашей спиной в очереди у банкомата.

Избегайте привязки пароля к личности

В пароле не следует использовать свое имя, день рождения и т.д. Личная информация создает слабые пароли, потому что их легко найти в интернете.

Длинные пароли

Пароль не должен быть короче 12 символов. Чем больше комбинаций для взлома программного обеспечения, тем больше времени потребуется хакерам.

Не повторяйте пароль для многих сайтов

Использование одного пароля для нескольких аккаунтов облегчает хакерам доступ к другим, если один из них взломан.

Меняйте пароли

Рекомендуется менять пароли, по меньшей мере, раз в три месяца.

Шифрование пароля

Шифр превращает читаемый текст в абракадабру. При включении шифрования пароли будут заменены случайными символами. Если кто-нибудь даже получит ваши пароли, то не сможет ими воспользоваться, не расшифровав их. А это непросто.

Запоминайте пароли

Пароль в блокноте увеличивает риск потери учетных записей. Если кто-то другой попадет в вашу физическую папку, у него будет доступ ко всем тайнам.

Многофакторная аутентификация

Многофакторная аутентификация — это дополнительный уровень безопасности. Чтобы войти в аккаунт, необходимо предоставить более одной информации (отправленный на телефон одноразовый код, отпечаток пальца и т.п.).

Усложняйте

Самые надежные пароли содержат список заглавных и строчных букв, цифр и символов.

Не входите в конфиденциальные данные через общественный Wi-Fi

Хакеры, использующие общедоступную сеть Wi-Fi, могут обнаружить ваши пароли.

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