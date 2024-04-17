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Что делать, если забыли PIN-код на смартфоне Samsung — лайфхак

17 апреля 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Как вернуть контроль над смартфоном Samsung, если забыли PIN, графический ключ или пароль
PIN-код можно восстановить. Фото: tomsguide.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Если вы вдруг забыли PIN-код, графический ключ или пароль от телефона Samsung, то восстановить доступ к смартфону довольно просто. Компания предусмотрела такую неприятность и создала инструмент для ее устранения.

Об этом написал How to Geek.

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SmartThings Find

Используйте инструмент Samsung SmartThings Find, чтобы разблокировать устройство и удаленно защитить экран блокировки.

  • Убедитесь, что есть соединение Wi-Fi или мобильная связь для передачи данных.
  • Войдите на сайт SmartThings Find с помощью своего аккаунта Samsung.
  • Предоставьте разрешение на определение местоположения смартфона.
  • Выберите смартфон в списке подключенных устройств.
  • Нажмите кнопку "Разблокировать" в меню инструментов.

Телефон будет разблокирован, после чего потребуется установить новый метод защиты экрана блокировки.

Ранее мы писали, как избавиться от навязчивой рекламы на смартфонах Samsung. Также рассказывали, как быстро почистить память Viber без удаления фото и чатов.

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