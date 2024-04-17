Як повернути контроль над смартфоном Samsung, якщо забули PIN, графічний ключ або пароль

PIN-код можна відновити. Фото: tomsguide.com

Якщо ви раптом забули PIN-код, графічний ключ або пароль від свого телефону Samsung, то відновити доступ до смартфона досить просто. Компанія передбачила таку халепу та створила інструмент для її усунення.

Про це написав How to Geek.

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SmartThings Find

Можна скористатися інструментом Samsung SmartThings Find, щоб розблокувати пристрій та віддалено скинути захист екрана блокування.

Переконайтеся, що є з'єднання Wi-Fi або мобільний зв'язок для передачі даних.

Увійдіть на сайт SmartThings Find за допомогою свого облікового запису Samsung.

Надайте дозвіл на визначення місцезнаходження смартфона.

Виберіть потрібний смартфон у списку підключених пристроїв.

Натисніть "Розблокувати" в меню інструментів.

Телефон буде розблоковано, після чого потрібно встановити новий метод захисту екрана блокування.

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