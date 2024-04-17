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Що робити, коли забули PIN-код на смартфоні Samsung — лайфхак

17 квітня 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Як повернути контроль над смартфоном Samsung, якщо забули PIN, графічний ключ або пароль
PIN-код можна відновити. Фото: tomsguide.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Якщо ви раптом забули PIN-код, графічний ключ або пароль від свого телефону Samsung, то відновити доступ до смартфона досить просто. Компанія передбачила таку халепу та створила інструмент для її усунення.

Про це написав How to Geek.

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SmartThings Find

Можна скористатися інструментом Samsung SmartThings Find, щоб розблокувати пристрій та віддалено скинути захист екрана блокування.

  • Переконайтеся, що є з'єднання Wi-Fi або мобільний зв'язок для передачі даних.
  • Увійдіть на сайт SmartThings Find за допомогою свого облікового запису Samsung.
  • Надайте дозвіл на визначення місцезнаходження смартфона.
  • Виберіть потрібний смартфон у списку підключених пристроїв.
  • Натисніть "Розблокувати" в меню інструментів.

Телефон буде розблоковано, після чого потрібно встановити новий метод захисту екрана блокування.

Раніше ми писали, як позбутися нав’язливої реклами на смартфонах Samsung. Також розповідали, як швидко почистити пам'ять у Viber без видалення фото й чатів.

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