Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Smart arrow Ученые создали новейшую технологию, открывающую тайны человеческого мозга — фото arrow

Ученые создали новейшую технологию, открывающую тайны человеческого мозга — фото

5 апреля 2024 21:44
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Новейшая технология ученых раскрывает тайны мозга человека — фото и видео
Человек в новом сверхмощном МРТ. Фото: AFP
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Мозг человека — самая сложная и загадочная система, которую исследователи изучают веками. Одна из главных проблем его изучения — доступ. Заглянуть в мозг живого человека и проследить за происходящими процессами невозможно. Однако новейшая технология позволяет открыть некоторые тайны самого главного человеческого органа.

Так, ученые из Комиссии по атомной энергии Франции (CEA) создали самый мощный в мире сканер МРТ. Впервые машину использовали для сканирования тыквы еще в 2021 году. А недавно органы здравоохранения предоставили зеленый свет для сканирования людей, пишет ScienceAlert.

Читайте также:

Таким образом, CEA сделали первые детализированные изображения человеческого мозга на самом мощном в мире сканере МРТ, который получил название Iseult. Он расположен в районе Плато де Сакле к югу от Парижа.

За последние несколько месяцев около 20 здоровых добровольцев стали первыми попавшими в аппарат.

 

Самый мощный в мире МРТ сканирует первые изображения мозга человека
Человек в новом сверхмощном МРТ. Фото: AFP

Магнитное поле, созданное сканером, составляет колоссальные 11,7 тесла, единицу измерения, названную в честь изобретателя Николы Тесла.

Эта мощность позволяет аппарату сканировать изображение с точностью в 10 раз точнее МРТ, которые обычно используются в больницах, мощность которых обычно не превышает трех тесла.

Внутри цилиндра длиной и высотой 5 м машина содержит магнит весом 132 тонны, питающийся от катушки током 1500 ампер.

 

Опубликованы первые изображения человеческого мозга из мощнейшей в мире МРТ
Человек в новом сверхмощном МРТ Iseult . Фото: AFP

Как рассказал физик, работающий над данным проектом, Александр Виньо, с помощью этой машины можно увидеть крошечные сосуды, питающие кору головного мозга или детали мозжечка, до сих пор почти невидимые.

 

Первое детализированное изображение человеческого мозга
Детальное изображение человеческого мозга на аппарате Iseult. Авторство: CEA

Одной из главных целей такого мощного сканера является уточнение нашего понимания анатомии мозга и того, какие зоны активируются при выполнении определенных задач.

"Использование Iseult поможет лучше понять взаимосвязь между структурой мозга и когнитивными функциями, например, когда мы читаем книгу или выполняем мыслительные вычисления", — сказал научный руководитель проекта Николас Булант.

Такая точность позволяет лучше выявлять и лечить патологии мозга.

Исследователи надеются, что мощность сканера сможет пролить свет на механизмы нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона или Альцгеймера или психологических состояний, таких как депрессия или шизофрения.

 

Самый мощный в мире МРТ создал первые снимки человеческого мозга
Мозг человека на Iseult Magneton 11,7 МРТ. Фото: CEA

Следует заметить, что в течение нескольких лет ученые будут тестировать Iseult на добровольцах. Обычные пациенты не могут использовать аппарат для клинической диагностики.

 

Ранее мы писали, что новое исследование показало, что мозг людей существенно увеличился в размерах за последние десятилетия. Это уже оказывает влияние на здоровье и интеллект.

Напомним, мы рассказывали, ученые разработали новейшую технологию, с помощью которой можно читать мысли человека.

Также мы сообщали, что ученые узнали, от кого дети наследуют интеллект на самом деле.

мозг
ученые
технологии
исследование
человек
МРТ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК