Новейшая технология ученых раскрывает тайны мозга человека — фото и видео

Человек в новом сверхмощном МРТ. Фото: AFP

Мозг человека — самая сложная и загадочная система, которую исследователи изучают веками. Одна из главных проблем его изучения — доступ. Заглянуть в мозг живого человека и проследить за происходящими процессами невозможно. Однако новейшая технология позволяет открыть некоторые тайны самого главного человеческого органа.

Так, ученые из Комиссии по атомной энергии Франции (CEA) создали самый мощный в мире сканер МРТ. Впервые машину использовали для сканирования тыквы еще в 2021 году. А недавно органы здравоохранения предоставили зеленый свет для сканирования людей, пишет ScienceAlert.

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Таким образом, CEA сделали первые детализированные изображения человеческого мозга на самом мощном в мире сканере МРТ, который получил название Iseult. Он расположен в районе Плато де Сакле к югу от Парижа.

За последние несколько месяцев около 20 здоровых добровольцев стали первыми попавшими в аппарат.

Человек в новом сверхмощном МРТ. Фото: AFP

Магнитное поле, созданное сканером, составляет колоссальные 11,7 тесла, единицу измерения, названную в честь изобретателя Николы Тесла.

Эта мощность позволяет аппарату сканировать изображение с точностью в 10 раз точнее МРТ, которые обычно используются в больницах, мощность которых обычно не превышает трех тесла.

Внутри цилиндра длиной и высотой 5 м машина содержит магнит весом 132 тонны, питающийся от катушки током 1500 ампер.

Человек в новом сверхмощном МРТ Iseult . Фото: AFP

Как рассказал физик, работающий над данным проектом, Александр Виньо, с помощью этой машины можно увидеть крошечные сосуды, питающие кору головного мозга или детали мозжечка, до сих пор почти невидимые.

Детальное изображение человеческого мозга на аппарате Iseult. Авторство: CEA

Одной из главных целей такого мощного сканера является уточнение нашего понимания анатомии мозга и того, какие зоны активируются при выполнении определенных задач.

"Использование Iseult поможет лучше понять взаимосвязь между структурой мозга и когнитивными функциями, например, когда мы читаем книгу или выполняем мыслительные вычисления", — сказал научный руководитель проекта Николас Булант.

Такая точность позволяет лучше выявлять и лечить патологии мозга.

Исследователи надеются, что мощность сканера сможет пролить свет на механизмы нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона или Альцгеймера или психологических состояний, таких как депрессия или шизофрения.

Мозг человека на Iseult Magneton 11,7 МРТ. Фото: CEA

Следует заметить, что в течение нескольких лет ученые будут тестировать Iseult на добровольцах. Обычные пациенты не могут использовать аппарат для клинической диагностики.

Ранее мы писали, что новое исследование показало, что мозг людей существенно увеличился в размерах за последние десятилетия. Это уже оказывает влияние на здоровье и интеллект.

Напомним, мы рассказывали, ученые разработали новейшую технологию, с помощью которой можно читать мысли человека.

Также мы сообщали, что ученые узнали, от кого дети наследуют интеллект на самом деле.