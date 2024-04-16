Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Smart arrow Ученые нашли признак разумной инопланетной жизни arrow

Ученые нашли признак разумной инопланетной жизни

16 апреля 2024 05:17
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Выявлен признак разумной инопланетной жизни в космосе — что известно ученым
Инопланетный мир и жизнь на нем. Изображение: Mr. Scientific
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Современные ученые задаются вопросами поиска инопланетной жизни. В частности, какие критерии помогут выявить другие живые организмы или что может указывать на наличие разумных существ из космоса. И кажется, мы все ближе к ответам и невероятным откровениям.

Так авторы нового исследования ученая из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и ее коллега из Токийского технологического института Гаррисон Смит обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни. Об этом пишет New Scientist.

Читайте также:

Как ученые ищут внеземную жизнь

Следует отметить, что астрономы, специализирующиеся на поиске жизни в космосе, сконцентрированы на поиске:

  • биосигнатур — молекул, возникающих во время биологических процессов;
  • техносигнатур или техномаркеров — это любое измеряемое свойство или эффект, предоставляющий научные доказательства наличия технологии прошлой или современной.

Однако оба эти признака основаны на том, что инопланетная жизнь должна быть подобна земной. К сожалению, такой подход крайне несовершенен, ведь наука не знает, какой может быть другая жизнь, какие она может иметь отличия. Поэтому мы можем пропустить сигналы от форм жизни, которые не похожи на нас.

Что известно о новом открытии ученых

Похоже, что Синапайен и Смит определили новую возможную биосигнатуру, которая не привязывается к конкретным молекулам, но может помочь обнаружить разумную жизнь.

Так, по их мнению, новым признаком, который может указывать на наличие разумной внеземной цивилизации, являются аномально схожие между собой планеты, расположенные рядом. Их сходство должно указывать, что эти планеты могли быть колонизированы одним видом.

Ученые утверждают, что продвинутая цивилизация, вероятнее всего, изменит окружающую среду планеты, данный феномен называется тераформацией.

 

Исследователи нашли признак разумной инопланетной жизни в космосе
Возможное тераформирование Марса. Изображение: NASA

Как ученые пришли к такому выводу

Синапайен и Смит смоделировали вселенную, состоявшую из тысячи планет. При этом каждая планета вращалась вокруг отдельной звезды. Когда жизнь достигала другой планеты, она тераформировала ее.

Далее время у модели перемотали вперед, чтобы увидеть, какие статистические закономерности могут появляться между соседними группами планет. Таким образом, на основе полученных данных был разработан тест, который определяет, могут ли сигналы от группы планет содержать жизнь.

 

Выявлен признак разумной инопланетной жизни в космосе — известно ученым
Планеты в космосе. Фото: shutterstock.com

Раньше мы рассказывали, почему Никола Тесла верил, что получил сообщение от пришельцев.

Напомним, мы публиковали заявление ученых, что знакомство с инопланетной жизнью может состояться уже в ближайшие 10 лет.

Мы также писали, что Пентагон запустил сайт для исследования НЛО.

космос
ученые
исследование
внеземная жизнь
планеты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю