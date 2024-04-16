Выявлен признак разумной инопланетной жизни в космосе — что известно ученым

Инопланетный мир и жизнь на нем. Изображение: Mr. Scientific

Современные ученые задаются вопросами поиска инопланетной жизни. В частности, какие критерии помогут выявить другие живые организмы или что может указывать на наличие разумных существ из космоса. И кажется, мы все ближе к ответам и невероятным откровениям.

Так авторы нового исследования ученая из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и ее коллега из Токийского технологического института Гаррисон Смит обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни. Об этом пишет New Scientist.

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Следует отметить, что астрономы, специализирующиеся на поиске жизни в космосе, сконцентрированы на поиске:

биосигнатур — молекул, возникающих во время биологических процессов;

— молекул, возникающих во время биологических процессов; техносигнатур или техномаркеров — это любое измеряемое свойство или эффект, предоставляющий научные доказательства наличия технологии прошлой или современной.

Однако оба эти признака основаны на том, что инопланетная жизнь должна быть подобна земной. К сожалению, такой подход крайне несовершенен, ведь наука не знает, какой может быть другая жизнь, какие она может иметь отличия. Поэтому мы можем пропустить сигналы от форм жизни, которые не похожи на нас.

Что известно о новом открытии ученых

Похоже, что Синапайен и Смит определили новую возможную биосигнатуру, которая не привязывается к конкретным молекулам, но может помочь обнаружить разумную жизнь.

Так, по их мнению, новым признаком, который может указывать на наличие разумной внеземной цивилизации, являются аномально схожие между собой планеты, расположенные рядом. Их сходство должно указывать, что эти планеты могли быть колонизированы одним видом.

Ученые утверждают, что продвинутая цивилизация, вероятнее всего, изменит окружающую среду планеты, данный феномен называется тераформацией.

Возможное тераформирование Марса. Изображение: NASA

Как ученые пришли к такому выводу

Синапайен и Смит смоделировали вселенную, состоявшую из тысячи планет. При этом каждая планета вращалась вокруг отдельной звезды. Когда жизнь достигала другой планеты, она тераформировала ее.

Далее время у модели перемотали вперед, чтобы увидеть, какие статистические закономерности могут появляться между соседними группами планет. Таким образом, на основе полученных данных был разработан тест, который определяет, могут ли сигналы от группы планет содержать жизнь.

Планеты в космосе. Фото: shutterstock.com

Раньше мы рассказывали, почему Никола Тесла верил, что получил сообщение от пришельцев.

Напомним, мы публиковали заявление ученых, что знакомство с инопланетной жизнью может состояться уже в ближайшие 10 лет.

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