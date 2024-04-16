Виявлено ознаку розумного інопланетного життя у космосі — що відомо вченим

Інопланетний світ та життя на ньому. Зображення: Mr. Scientific

Сучасні науковці переймаються питаннями пошуку інопланетного життя. Зокрема, які критерії допоможуть виявити інші живі організми або ж що може вказувати на наявність розумних істот з космосу. І здається, ми все ближче до відповідей та неймовірних відкряттів.

Так автори нового дослідження науковиця з лабораторії комп’ютерних наук Sony Лана Сінапайен та її колега з Токійського технологічного інституту Гаррісон Сміт виявили неочікувану ознаку, яка може вказувати на наявність розумного інопланетного життя. Про це пише New Scientist.

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Варто зауважити, що астрономи, які спеціалізуються на пошуку життя у космосі, сконцентровані на пошуку:

біосигнатур — молекул, які виникають під час біологічних процесів;

— молекул, які виникають під час біологічних процесів; техносигнатур або техномаркерів — це будь-яка вимірювана властивість або ефект, що надає наукові докази наявності технології минулої чи сучасної.

Проте, обидва ці ознаки засновані на тому, що іншопланетне життя має бути подібне до земного. На жаль, такий підхід вкрай недосконалий, адже наука не знає, яким може бути інше життя, які воно може мати відмінності. А тому ми можемо пропустити сигнали від форм життя, які не схожі на нас.

Що відомо про нове відкриття вчених

Схоже що Сінапайен та Сміт визначили нову можливу біосигнатуру, яка не прив’язується до конкретних молекул, але може допомогти виявити розумне життя.

Так, на їх думку новою ознакою, яка може вказувати на наявність розумної позаземної цивілізації є аномально схожі між собою планети, що розташовані поруч. Їхня схожість має вказувати, що ці планети могли бути колонізовані одним видом.

Вчені стверджують, що просунута цивілізація, найімовірніше, змінить навколишнє середовище планети, даний феномен називається тераформацією.

Можливе тераформування Марсу. Зображення: NASA

Як вчені дійшли до такого висновку

Сінапайен та Сміт змоделювали всесвіт, який складався з тисячі планет. При цьому кожна планета оберталася навколо окремої зірки. Коли життя досягало іншої планети, воно тераформувало її.

Далі час у моделі перемотали вперед, щоб побачити, які статистичні закономірності можуть з’являтися між сусідніми групами планет. Таким чином на основі отриманих даних було розроблено тест, який визначає, чи можуть сигнали від групи планет містити життя.

Планети у космосі. Фото: shutterstock.com

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