Вернутся ли динозавры к жизни, если климат резко изменится — ученые ответили

Гигантский динозавр T-Rex в лесу. Фото: AI-generated image

Действительно ли все динозавры давно вымерли? На самом деле их потомки в виде птиц все еще живут среди нас. Однако могли бы эволюционировать снова настоящие древние ящеры, такие как тиранозавр, трицератопс или стегозавр, если бы климат и температура вернулись к комфортным для них условиям?

BBC Science Focus Magazine рассказал, насколько сценарий возвращения динозавров к жизни реален.

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Палеонтологи, изучающие летопись окаменелостей, пришли к мнению, что вымирание видов — это навсегда. Ведь за всю историю жизни на Земле, которую мы смогли проследить, ни одно вымершее существо не ожило вновь.

Самый яркий пример — трилобиты. Климат сегодня похож на тот, который был в те времена, когда они процветали в океанах. Однако трилобиты не вернулись.

Изображение трилобита на основе сохранившихся мягких частей тела. Авторство: Nobu Tamura

Может ли другой вид эволюционировать в динозавров в будущем

Так, ученые утверждают, что в эволюции очень многое зависит от случайностей, а потому предсказать, какой организм разовьется в будущем, довольно сложно. Однако такой сценарий звучит вполне реально.

Мощной силой в эволюции является конвергенция: если разные виды сталкиваются с одинаковыми климатическими и экологическими факторами, они часто развивают подобные черты, чтобы адаптироваться к своему окружению. Например, у динозавров (птиц) и млекопитающих (летучих мышей) независимо друг от друга развились крылья для полета.

Если бы Земля вернулась в климат, который был бы идентичен тому, что был в Меловой период, тиранозавр и трицератопс точно не эволюционировали бы повторно, но могли бы образоваться новые крупные рептилии.

Хотя изменения в климате могут повлиять на эволюцию существующих видов, возрождение динозавров не является реалистичной перспективой.

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