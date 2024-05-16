Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Smart arrow Возрождение динозавров из-за изменения климата — палеонтологи сделали заявление arrow

Возрождение динозавров из-за изменения климата — палеонтологи сделали заявление

16 мая 2024 19:22
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Вернутся ли динозавры к жизни, если климат резко изменится — ученые ответили
Гигантский динозавр T-Rex в лесу. Фото: AI-generated image
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Действительно ли все динозавры давно вымерли? На самом деле их потомки в виде птиц все еще живут среди нас. Однако могли бы эволюционировать снова настоящие древние ящеры, такие как тиранозавр, трицератопс или стегозавр, если бы климат и температура вернулись к комфортным для них условиям?

BBC Science Focus Magazine рассказал, насколько сценарий возвращения динозавров к жизни реален.

Читайте также:

Могут ли динозавры вернуться к жизни

Палеонтологи, изучающие летопись окаменелостей, пришли к мнению, что вымирание видов — это навсегда. Ведь за всю историю жизни на Земле, которую мы смогли проследить, ни одно вымершее существо не ожило вновь.

Самый яркий пример — трилобиты. Климат сегодня похож на тот, который был в те времена, когда они процветали в океанах. Однако трилобиты не вернулись.

 

Вернутся ли динозавры к жизни, если климат резко изменится — ученые ответили
Изображение трилобита на основе сохранившихся мягких частей тела. Авторство: Nobu Tamura

Может ли другой вид эволюционировать в динозавров в будущем

Так, ученые утверждают, что в эволюции очень многое зависит от случайностей, а потому предсказать, какой организм разовьется в будущем, довольно сложно. Однако такой сценарий звучит вполне реально.

Мощной силой в эволюции является конвергенция: если разные виды сталкиваются с одинаковыми климатическими и экологическими факторами, они часто развивают подобные черты, чтобы адаптироваться к своему окружению. Например, у динозавров (птиц) и млекопитающих (летучих мышей) независимо друг от друга развились крылья для полета.

Если бы Земля вернулась в климат, который был бы идентичен тому, что был в Меловой период, тиранозавр и трицератопс точно не эволюционировали бы повторно, но могли бы образоваться новые крупные рептилии.

Хотя изменения в климате могут повлиять на эволюцию существующих видов, возрождение динозавров не является реалистичной перспективой.

 

Ранее мы писали, могут ли ученые оживить динозавров из их ДНК.

Напомним, мы рассказывали, были ли отличия между самцами и самками динозавров.

Также делимся с вами интересной информацией, почему у знаменитого тираннозавра рекса были крохотные передние лапки и как он их использовал.

климат
животные
ученые
динозавры
палеонтологи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

16 мая 2024
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ