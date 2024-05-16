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Відродження динозаврів через зміну клімату — палеонтологи зробили заяву

16 травня 2024 19:22
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Чи повернуться динозаври до життя, якщо клімат різко зміниться — вчені відповіли
Гігантський динозавр T-Rex у лісі. Фото: AI-generated image
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Чи дійсно всі динозаври давно вимерли? Насправді їхні нащадки у вигляді птахів досі живуть серед нас. Проте, чи могли б еволюціонувати знову справжні стародавні ящери, такі як тиранозавр, трицератопс або стегозавр, якби клімат і температура повернулися до комфортних для них умов? 

BBC Science Focus Magazine розповів, наскільки сценарій повернення динозаврів до життя реальний. 

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Чи можуть динозаври повернутися до життя 

Палеонтологи, що вивчають літопис скам’янілостей, прийшли до думки, що вимирання видів — це назавжди. Адже за всю історію життя на Землі, яку ми змогли прослідкувати, жодна істота, що вимерла, знову не ожила. 

Найяскравіший приклад — трилобіти. Клімат сьогодні схожий на той, який був у часи, коли вони процвітали в океанах. Однак трилобіти не повернулися.

 

Чи повернуться динозаври до життя, якщо клімат різко зміниться — вчені відповіли
Зображення трилобіта на основі збережених м'яких частин тіла. Авторство: Nobu Tamura

Чи може інший вид еволюціонувати у динозаврів у майбутньому 

Так, вчені стверджують, в еволюції дуже багато що залежить від випадковостей, а тому передбачити, який організм розвинеться у майбутньому, доволі складно. Проте такий сценарій звучить цілком можливим. 

Потужною силою в еволюції є конвергенція: якщо різні види стикаються з однаковими кліматичними та екологічними факторами, вони часто розвивають подібні риси, щоб адаптуватися до свого оточення. Наприклад, у динозаврів (птахів) і ссавців (кажанів) незалежно один від одного розвинулися крила для польоту.

Якби Земля повернулася у клімат, який був би ідентичний тому, що був у Крейдяний період, тиранозавр і трицератопс точно не еволюціонували б повторно, але могли б утворитися нові великі рептилії. 

Тож, хоча зміни в кліматі можуть вплинути на еволюцію видів, що існують, відродження динозаврів не є реалістичною перспективою. 

 

Раніше ми писали, чи можуть вчені оживити динозаврів з їхньої ДНК.

Нагадаємо, ми розповідали, чи були відмінності між самцями та самками динозаврів.  

Також ділимося з вами цікавою інформацією, чому у знаменитого тиранозавра рекса були крихітні передні лапки та як він їх використовував. 

клімат
тварини
вчені
динозаври
палеонтологи

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