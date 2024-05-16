Чи повернуться динозаври до життя, якщо клімат різко зміниться — вчені відповіли

Відродження динозаврів через зміну клімату — палеонтологи зробили заяву
Чи дійсно всі динозаври давно вимерли? Насправді їхні нащадки у вигляді птахів досі живуть серед нас. Проте, чи могли б еволюціонувати знову справжні стародавні ящери, такі як тиранозавр, трицератопс або стегозавр, якби клімат і температура повернулися до комфортних для них умов?
BBC Science Focus Magazine розповів, наскільки сценарій повернення динозаврів до життя реальний.
Чи можуть динозаври повернутися до життя
Палеонтологи, що вивчають літопис скам’янілостей, прийшли до думки, що вимирання видів — це назавжди. Адже за всю історію життя на Землі, яку ми змогли прослідкувати, жодна істота, що вимерла, знову не ожила.
Найяскравіший приклад — трилобіти. Клімат сьогодні схожий на той, який був у часи, коли вони процвітали в океанах. Однак трилобіти не повернулися.
Чи може інший вид еволюціонувати у динозаврів у майбутньому
Так, вчені стверджують, в еволюції дуже багато що залежить від випадковостей, а тому передбачити, який організм розвинеться у майбутньому, доволі складно. Проте такий сценарій звучить цілком можливим.
Потужною силою в еволюції є конвергенція: якщо різні види стикаються з однаковими кліматичними та екологічними факторами, вони часто розвивають подібні риси, щоб адаптуватися до свого оточення. Наприклад, у динозаврів (птахів) і ссавців (кажанів) незалежно один від одного розвинулися крила для польоту.
Якби Земля повернулася у клімат, який був би ідентичний тому, що був у Крейдяний період, тиранозавр і трицератопс точно не еволюціонували б повторно, але могли б утворитися нові великі рептилії.
Тож, хоча зміни в кліматі можуть вплинути на еволюцію видів, що існують, відродження динозаврів не є реалістичною перспективою.
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