Чи повернуться динозаври до життя, якщо клімат різко зміниться — вчені відповіли

Гігантський динозавр T-Rex у лісі. Фото: AI-generated image

Чи дійсно всі динозаври давно вимерли? Насправді їхні нащадки у вигляді птахів досі живуть серед нас. Проте, чи могли б еволюціонувати знову справжні стародавні ящери, такі як тиранозавр, трицератопс або стегозавр, якби клімат і температура повернулися до комфортних для них умов?

BBC Science Focus Magazine розповів, наскільки сценарій повернення динозаврів до життя реальний.

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Палеонтологи, що вивчають літопис скам’янілостей, прийшли до думки, що вимирання видів — це назавжди. Адже за всю історію життя на Землі, яку ми змогли прослідкувати, жодна істота, що вимерла, знову не ожила.

Найяскравіший приклад — трилобіти. Клімат сьогодні схожий на той, який був у часи, коли вони процвітали в океанах. Однак трилобіти не повернулися.

Зображення трилобіта на основі збережених м'яких частин тіла. Авторство: Nobu Tamura

Чи може інший вид еволюціонувати у динозаврів у майбутньому

Так, вчені стверджують, в еволюції дуже багато що залежить від випадковостей, а тому передбачити, який організм розвинеться у майбутньому, доволі складно. Проте такий сценарій звучить цілком можливим.

Потужною силою в еволюції є конвергенція: якщо різні види стикаються з однаковими кліматичними та екологічними факторами, вони часто розвивають подібні риси, щоб адаптуватися до свого оточення. Наприклад, у динозаврів (птахів) і ссавців (кажанів) незалежно один від одного розвинулися крила для польоту.

Якби Земля повернулася у клімат, який був би ідентичний тому, що був у Крейдяний період, тиранозавр і трицератопс точно не еволюціонували б повторно, але могли б утворитися нові великі рептилії.

Тож, хоча зміни в кліматі можуть вплинути на еволюцію видів, що існують, відродження динозаврів не є реалістичною перспективою.

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