Ученые нашли таинственные остатки женщин-викингов — их тела были деформированы

Викинг женщина и деформированный череп. Коллаж Новини.LIVE

На острове Готланд в Балтийском море исследователи обнаружили трех женщин эпохи викингов. Их остатки изрядно озадачили ученых, ведь черепа были не типичными, а довольно странно деформированными.

Последнее из этих исследований, опубликованное в Current Swedish Archaeology, было сосредоточено на модификациях тела, которые были распространены среди скандинавов и викингов. Пишет Arkeonews.

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В ходе раскопок было обнаружено 130 скелетов, подавляющее большинство принадлежало представителям мужского пола. Интересно, что у мужчин были модификации на зубах, а именно вырезаны борозды разной формы. Есть предположение, что эти метки могли служить маркерами идентичности в группе торговцев.

Подпиленные зубы викинга, Готланд. Фото: SHM/Lisa Hartzell

Но на самом деле модификации зубов уже не так интересны по сравнению с деформациями черепов. Подобное в скандинавской культуре викингов не встречается. А если быть точнее, не встречалось раньше.

С удлиненными черепами обнаружили сразу трех женщин. Все они были похоронены в разных местах на острове Готланд. Однако их захоронения датируются второй половиной XI века.

Можно предположить совместное происхождение трех женщин из-за близкой хронологической датировки трех захоронений и особенно из-за очень схожего выполнения модификаций черепа. Модификации черепа придали им уникальный внешний вид, удлиняя их головы.

Искусственно модифицированный череп женщины. Фото: SHM/Johnny Karlsson

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Ученым удалось установить, что одна из женщин скончалась в возрасте от 25 до 30 лет. Еще одной к моменту смерти было около 55-60 лет. Касательно третьей исследователи не уточнили.

Рисунок могилы женщины и художественная реконструкция захоронения. Изображение: ATA/Riksantikvarieämbetet (справа); Mirosław Kuźma/Matthias Toplak (слева)

Как утверждают авторы научной работы, подобные случаи модификации черепа обнаруживались ранее в Восточной Европе в IX-XI веках, это может указывать на возможное происхождение этого региона.

В настоящее время исследователи рассматривают две версии:

Женщины родились в юго-восточной Европе и привезли эту традицию в Готланд. Модификации произвели на Готланде или в восточной Балтике, что свидетельствует о культурном заимствовании, ранее неизвестном в Скандинавии.

Несмотря на неопределенность их происхождения, изысканно украшенные могилы этих женщин, содержащие типичные готландские женские аксессуары, свидетельствуют, что их приняли в местное общество.

Готландские аксессуары для одежды из могилы женщины с удлиненным черепом. Фото: SHM/Bertha Amaya/Elisabet Pettersson

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