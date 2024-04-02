Вчені натрапили на таємничі рештки жінок-вікінгів — їх тіла були деформовані

Жінка-вікінг та деформований череп. Колаж Новини.LIVE

На острові Готланд у Балтійському морі дослідники виявили трьох жінок епохи вікінгів. Їх рештки неабияк спантеличили науковців, адже черепи були не типовими, а досить дивно деформовані.

Тож, останнє з цих досліджень, яке опубліковано в Current Swedish Archaeology, було зосереджено на модифікаціях тіла, які були поширені серед скандинавів і вікінгів. Пише Arkeonews.

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Під час розкопок було виявлено 130 скелетів, переважна більшість належала представникам чоловічої статі. Цікаво, що у чоловіків були модифікації на зубах, а саме вирізані борозни різної форми. Є припущення, що ці мітки могли слугувати маркерами ідентичності в групі торговців.

Підпиляні зуби вікінга, Готланд.Фото: SHM/Lisa Hartzell

Та насправді модифікації зубів є вже не такими цікавими порівняно з деформаціями черепів. Подібне у скандинавській культурі вікінгів не зустрічається. А якщо бути точнішими, не зустрічалося раніше.

З подовженими черепами виявили одразу трьох жінок. Всі вони були поховані у різних місцях на острові Готланд. Проте їх поховання датуються другою половиною XI століття.

Можна припустити спільне походження трьох жінок через близьке хронологічне датування трьох поховань і особливо через дуже схоже виконання модифікацій черепа. Модифікації черепа надали їм унікальний зовнішній вигляд, подовжуючи їхні голови.

Штучно модифікований череп жінки. Фото: SHM/Johnny Karlsson

Що відомо про таємничих жінок-вікінгів з Готланду

Науковцям вдалося встановити, що одна з жінок померла у віці від 25 до 30 років. Ще одній на момент смерті було близько 55-60 років. Стосовно третьої дослідники не уточнили.

Малюнок могили жінки та художня реконструкція поховання. Зображення: ATA/Riksantikvarieämbetet (справа); Mirosław Kuźma/Matthias Toplak (зліва)

Як стверджують автори наукової праці, подібні випадки модифікації черепа виявляли раніше у Східній Європі у IX-XI століттях, це може вказувати на можливе походження з цього регіону.

Наразі дослідники розглядають дві версії:

Жінки народилися в південно-східній Європі та привезли цю традицію на Готланд. Модифікації зробили на Готланді або в східній Балтиці, що свідчить про культурне запозичення, раніше невідоме в Скандинавії.

Попри невизначеність щодо їхнього походження, вишукано прикрашені могили цих жінок, що містять типові готландські жіночі аксесуари, свідчать про те, що їх прийняли в місцеву громаду.

Готландські аксесуари до одягу з могили жінки з подовженим черепом. Фото: SHM/Bertha Amaya/Elisabet Pettersson

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